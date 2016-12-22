РНКБ рассказал о последствиях отключения доступа к SWIFT

Крымский банк РНКБ заявил, что отключение от системы SWIFT не повлияет на его работу, так как он ведет работу только в России. С банком ранее прекратил сотрудничество правообладатель ПО, которое позволяет работать с системой

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Один из крупнейших банков, работающих в Крыму, Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) сообщил, что прекращение работы с компанией Finastra, которая владеет правами на программное обеспечение по доступу к системе SWIFT, не отразится на его работе. Об этом заявили в пресс-службе банка, сообщает ТАСС.

«На бизнес РНКБ и его клиентов не влияет прекращение отношений с компанией Finastra», — приводит агентство сообщение кредитной организации. Это связано с тем, что банк работает только в России и не проводит расчеты через западные банки. РНКБ использует расчетную систему Центробанка, а также иные системы, «которые позволяют обеспечить скорость и качество расчетов», сообщили в банке.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на два источника сообщила, что Finastra закроет РНКБ и Темпбанку доступ к системе SWIFT до 31 августа. Об этом уже уведомлен российский дистрибьютор «Финнет». По мнению источников газеты, Finastra, возможно, пытается обезопасить свой бизнес, так как крымский РНКБ находится под санкциями, а большая часть активов Finastra находится в США и Канаде. В России помимо Finastra есть еще ПО от самой SWIFT — Alliance Acсess.

Международная межбанковская система SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) объединяет более 10 тыс. банковских и финансовых организаций в 210 странах мира. В год через систему передается порядка 1,8 млрд сообщений.

​Крымский РНКБ попал под санкции Евросоюза и США в 2014 и 2015 годах соответственно. Банк полностью принадлежит государству через Росимущество. По размеру активов РНКБ занимает 64-е место, следует из данных Banki.ru.

В Крыму работает 700 банкоматов, около 600 терминалов самообслуживания и 180 отделений. Клиентами РНКБ являются около 1,4 млн физлиц и 42 тыс. юрлиц, сообщает сам банк.

Премьер Дмитрий Медведев в апреле 2017 года принял решение об увеличении уставного капитала банка на 15 млрд руб. из-за недостатка средств у РНКБ для финансирования строительства​ нового терминала международного аэропорта Симферополя и строительства электростанций и мусороперерабатывающих заводов.