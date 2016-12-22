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Эксперты оценили переплату за поездки в США из-за визовых ограничений
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Эксперты оценили переплату за поездки в США из-за визовых ограничений
Бизнес, 18:59
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Эксперты оценили переплату за поездки в США из-за визовых ограничений
С 1 сентября получать визу в США жителям российских регионов станет не только неудобно, но и дорого. Дополнительные расходы потребуют перелет через Москву и ожидание визы
Посольство США на Новинском бульваре в Москве (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Стоимость поездки в США из крупных российских городов увеличится в среднем на 11,7 тыс. руб., подсчитал туристический поисковик Kayak.

Возможное увеличение расходов на путешествие связано с необходимостью приехать в Москву для прохождения собеседования в посольстве, прежде чем отправиться в путешествие, поясняют в компании. Посольство США в России объявило об отмене выдачи виз в российских регионах 21 августа. Начиная с 1 сентября 2017 года граждане всех российских городов будут вынуждены приезжать в Москву, чтобы проходить интервью и получать визы. Очередь и ожидание собеседования значительно увеличились. Как сообщали РБК туристические агентства, сейчас записаться можно только на собеседование в ноябре. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предупредила, что на визу придется подавать за три-четыре месяца.

Отмена выдачи виз в регионах не только увеличит время планирования путешествия, но и траты на поездку, говорит региональный директор Kayak в России и Польше Вера Першина. «Особенно непросто организовать поездку теперь будет жителям Зауралья и Дальнего Востока: они должны будут отправиться в Москву, преодолевая практически то же расстояние, что напрямую в США», — замечает Першина.

Средняя стоимость прямого перелета в США составляет около 61,8 тыс. руб. Жители Новосибирска, планирующие поездку в США, будут вынуждены заплатить дополнительно до 16,5 тыс. руб. за перелет через Москву. Поездка из Екатеринбурга подорожает на 7,2 тыс. руб.

Кроме того, россиянам придется потратиться и на ночлег в отеле: выдача визы после собеседования также занимает время, замечают аналитики Kayak. Обычно ожидание составляет около семи дней. В среднем путешественники будут вынуждены потратить дополнительно около 23,7 тыс. руб. на пребывание в Москве в период ожидания (из расчета средней цены на отель категории 3 или 4 звезды в Москве в 3960 руб. за ночь).

Необходимость летать в Москву и, как следствие, увеличение стоимости поездки существенно сократят туристический и деловой поток в США, говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, жители Сибирского округа и раньше летали за визами в Москву, а не Екатеринбург из-за отсутствия прямых перелетов между городами и представления о московском посольстве как более «лояльном». Однако жители других регионов, например Дальнего Востока, могут просто отказаться от поездок, когда у них закончится срок трехлетних виз, замечает Тюрина. Однако в целом на выездном туризме это скажется незначительно, подчеркивает Тюрина. По ее словам, США занимает только 24-е место среди самых популярных направлений у россиян.

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: США , визы , американские визы
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