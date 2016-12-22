Reuters узнал о жалобах европейского бизнеса на давление Компартии Китая

Европейские компании недовольны увеличением влияния Компартии Китая на бизнес. Они жалуются, в частности, на активизацию партийного строительства на своих дочерних предприятиях

Фото: Chance Chan / Reuters

В конце июля руководители десятка китайских подразделений крупных европейских компаний встретились в Пекине. Темой встречи стали опасения в связи с растущим влиянием Компартии Китая (КПК) на бизнес. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

По словам высокопоставленного источника в одной из компаний, участвовавших во встрече, некоторые иностранные фирмы находятся под «политическим давлением». От них требуют пересмотреть условия работы совместных предприятий, что позволит Компартии принимать окончательные решения в том, что касается бизнеса и инвестиций.

По словам источника Reuters, от его китайского бизнес-партнера потребовали привлечь к управлению компанией представителя КПК. Кроме того, от компании потребовали, чтобы в бюджете учитывались расходы партийной организации, работающей на СП.

В Госсовете КНР на запрос Reuters ответили, что партия не вмешивается в работу СП или предприятий, в которые инвестируют зарубежные компании. В управлении информации Госсовета КНР объяснили, что деятельность партийных ячеек направлена на то, чтобы «помочь компаниям своевременно понимать национальные руководящие принципы, решать внутренние споры, находить и развивать таланты, направлять корпоративную культуру и строить гармоничные трудовые отношения».

Из 13 руководителей иностранных компаний, опрошенных Reuters, восемь заявили об опасениях из-за растущих запросов КПК и активизации партийных ячеек на предприятиях.

Согласно статистике из газеты «Чжунго жибао», партийные ячейки существуют примерно на 70% из 1,86 млн частных компаний, работающих в Китае.

В июне официальная газета Компартии Китая «Жэньминь жибао» написала, что партия должна противодействовать «ослаблению и размыванию» ведущей роли КПК на государственных предприятиях. Издание процитировало представителя государственной нефтяной компании Sinopec, который рассказал, что компания требует от своих зарубежных партнеров, чтобы в уставе СП были прописаны требования к партийному строительству на производстве.

Увеличение политического давления на бизнес в Китае происходит на фоне снижения ожиданий будущих прибылей от работы в КНР. В частности, летом 2016 года, согласно опросу консалтинговой компании Roland Berger и Торговой палаты ЕС в Китае, около 31% европейских компаний, ведущих там бизнес, было настроено пессимистично по поводу будущих прибылей (этот показатель — антирекордный).