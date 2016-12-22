Минобороны подписало с компаниями ВПК контракты на 170 млрд руб.

В рамках вновь подписанных контрактов и дополнительных соглашений российская армия получит более шестисот единиц новой военной и специальной техники

В ходе проходящего под Москвой Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2017» Минобороны подписало с предприятиями оборонной промышленности 23 новых контракта и три дополнительных соглашения на общую сумму свыше 170 млрд руб., сообщил журналистам замглавы ведомства Юрий Борисов.

По его словам, в рамках реализации контрактов вооруженные силы получат более шестисот единиц военной и специальной техники. По тем же контрактам свыше двухсот единиц техники будет отремонтировано и модернизировано.

В частности, по контракту общей стоимостью 4 млрд руб. в войска будет поставлена первая партии БМП-3 с дистанционно управляемым (с терминалов командира и наводчика) боевым модулем «Эпоха», в состав которого входят автоматическая пушка калибром 30 мм, пулемет ПКТ и противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ».

Более 20 млрд руб. выделено Минобороны на дополнительную закупку двух бригадных комплектов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», способных поражать цели на расстоянии до 500 км.

С «Уралвагонзаводом» Минобороны договорилось о поставках новых танков Т-90М. Кроме того, военные впервые подписали контракт о закупке боевых машин поддержки танков под названием «Терминатор». Общая стоимость подписанных с «Уралвагонзаводом» контрактов превышает 24 млрд руб.

«Впервые в интересах Сухопутных войск закупается боевая машина поддержки танков, созданная Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения», - пояснил Борисов.

В рамках форума Борисов также подписал контракт на разработку Российским федеральным ядерным центром «Всероссийский НИИ экспериментальной физики» боевого комплекса «Задира-16». Комплекс должен стать одним из видов так называемого «Оружия на новых физических принципах» (ОНФП), разработка которого предусмотрена Госпрограммой вооружения на 2018-2025 годы. Детали работы «Задиры-16» не раскрываются, однако к ОНФП относят виды вооружений, использующие не применяющиеся в традиционных видах оружия принципы - лазеры, инфразвук, радиочастоты и так далее.