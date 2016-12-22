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ФАС раскрыла картель поставщиков для системы подсчета голосов на выборах
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ФАС раскрыла картель поставщиков для системы подсчета голосов на выборах
Бизнес, 12:34
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ФАС раскрыла картель поставщиков для системы подсчета голосов на выборах
Компаниям-участникам картеля грозят оборотные штрафы. Кроме того, данные своего расследования ФАС намерена передать в ФСБ
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала несколько компаний, поставлявших технику для государственной автоматизированной системы «Выборы» (ГАС), участниками картельного сговора.

В сообщении ведомства отмечается, что в рамках картеля ООО «Производственная компания Аквариус», ООО «Национальная компьютерная корпорация», ООО «Бизнес компьютерс групп» и ООО «АМИ-НЕТВОРК» договорились поддерживать цены в ходе аукциона на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы».

Кроме того, нарушителем антимонопольного законодательства признано ЗАО «Хьюлетт Паккард А.О.», которое, по данным ФАС, координировало экономическую деятельность участвующих в сговоре компаний.

«Мы внимательно изучили все материалы дела, провели тщательный анализ, чтобы принять взвешенное решение. Уверен, это дело не последнее в череде расследований картельных сговоров на торгах по поставкам техники для государственных нужд», — пояснил замглавы ФАС Андрей Цариковский.

В ФАС пояснили, что нарушителям антимонопольного законодательства грозят оборотные штрафы. Кроме того, решение и материалы по делу будут направлены в Федеральную службу безопасности и Федеральную налоговую службу.

РБК не удалось связаться с ООО «Бизнес компьютерс групп» по телефонам компании, указанным на сайте. Запросы РБК, отправленные на указанные на сайте e-mail не были доставлены [запросы вернулись обратно].
РБК направил запрос в ООО «АМИ-Нетворк».
В пресс-центре ООО «Производственная компания «Аквариус» не смогли оперативно прокомментировать РБК информацию о том, что компания нарушила антимонопольное законодательство. «Компания не ознакомилась с официальными документами и не может в данный момент прокомментировать их», - пояснили в пресс-службе.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина.
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