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«Коммерсантъ» узнал о подготовке Минфином реформы рынка алмазов
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«Коммерсантъ» узнал о подготовке Минфином реформы рынка алмазов
Бизнес, 09:41
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«Коммерсантъ» узнал о подготовке Минфином реформы рынка алмазов
В правительстве подготовили «дорожную карту» реформы алмазно-бриллиантовой отрасли. Она предполагает либерализацию российского рынка, но из-за этого АЛРОСА придется менять свою политику в области сбыта
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Министерство финансов подготовило план по развитию алмазогранильной отрасли, рассчитанный до февраля 2018 года. План направлен на либерализацию российского рынка. Он предусматривает снижение регулирования со стороны государства и уменьшение налоговой нагрузки на огранщиков, а также дает последним преимущественный доступ к сырью. О таком плане газете «Коммерсантъ» рассказали два участника рынка, информацию подтвердил чиновник федерального уровня.

По сведениям газеты, план предполагает выделение на российский рынок дополнительного сырья с обязательством обрабатывать его внутри страны. Минимальный объем — 10% добываемых алмазов востребованных категорий. Также огранщики могут получить возможность разделить боксы с закупленным у АЛРОСА сырьем (проект такого постановления уже находится в кабмине, отмечается в статье). План может предусматривать упрощение контрольных процедур при перемещении алмазов на условиях временного ввоза и вывоза или реэкспорта и реимпорта. На территории свободного порта Владивосток также может стартовать в пилотном режиме проект Tax Free на продукцию ювелирной отрасли. Всего в плане 30 пунктов.

В рамках разработанного Минфином плана — в материале газеты он также называется «дорожной картой» — предусмотрена возможность создания вертикально интегрированной группы с участием как АЛРОСА, так и ПО «Кристалл». Гендиректор последней, Максим Шкадов, с 2014 года продвигает идею о присоединении к АЛРОСА, говорится в материале. Решение по этому вопросу может быть принято до 1 декабря, рассказал один из собеседников газеты. Также до этой даты могут пройти переговоры с потенциальными новыми акционерами АЛРОСА.

Собеседник газеты в федеральном правительстве пояснил, что Министерство финансов намерено защитить интересы всех крупных игроков на рынке. Так, в документе есть положения о финансовой поддержке компаний со стороны государства и АЛРОСА. Также говорится о подготовке закона по обнулению НДС для операций по реализации алмазов в России.

В правительстве надеются, что перемены помогут привлечь инвестиции в отрасль, но для этого потребуется менять сбытовую политику АЛРОСА, говорится в статье. Сейчас сырье у компании российские огранщики приобретают на общих основаниях с компаниями-нерезидентами. Это делается в рамках программы ALROSA Alliance, в которой участвуют более 50 клиентов и через которую компания реализует около 70% сырья.

АЛРОСА по итогам 2016 года отчиталась о росте чистой прибыли в семь раз, до 148,7 млрд руб. За 12 месяцев компания добыла 37,4 млн карат алмазов, но это на 2% меньше, чем по итогам 2015 года (38,3 млн карат). 94% алмазов было добыто в Якутии.

Компания также заявила о росте продаж на 33,66%, по итогам года компания продала 40,1 млн карат. АЛ​РОСА планирует к 2019 году увеличить добычу до 41,5 млн карат.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: АЛРОСА , алмазы , реформа
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