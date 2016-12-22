20 молодых и перспективных: анонс специального номера журнала РБК

В этом году мы второй раз составили список «героев завтрашнего дня», которые работают в передовых областях бизнеса, создают будущее, новые отрасли и новую экономику. Кто же эти люди?

«Молодые» означает, что на момент публикации списка участникам не должно быть больше 35 лет. «Перспективные» — что у них есть огромный потенциал роста, на фоне которого их нынешняя позиция, размер бизнеса или авторитетность в своей области совсем невелики. Иначе говоря, сейчас все они сильно недооценены. Из списка мы принципиально исключили категорию «наследники». Нет сомнения, что дети крупных бизнесменов, влиятельных чиновников и государственных деятелей часто могут выглядеть перспективнее любого из наших героев, но несправедливо ставить их в один ряд с людьми, начинавшими с гораздо более скромных стартовых условий. Таким образом, в шорт-лист попали 180 фамилий представителей совершенно разных молодых людей — от ученых до бизнесменов. Мы выбрали из них топ-20 людей, с которых начинается завтра.

Один из героев нашего списка, 27-летний Никита Чен-юн-тай основал в Иркутске компанию Apis Cor. За два года она спроектировала мобильный строительный 3D-принтер, напечатала полноценный дом площадью 38 кв. м и даже продала один экземпляр устройства группе компаний «ПИК». Теперь Никита активно гастролирует со своим изобретением по миру, предвосхищая новую девелоперскую революцию. Как скоро принтеры заменят краны и экскаваторы, читайте в материале «Домострой 3-D».

Фото: Владислав Шатило / РБК

Уже несколько месяцев социальные сети заполнены смешными коллажами, в которых пользователи с помощью приложения FaceApp «состаривают» и «молодят» фото, добавляют к ним улыбки и т.п. В конце апреля сервис на целую неделю захватил лидерство по скачиваниям в бесплатном сегменте американского App Store. Основатель компании и разработчик нейросети Ярослав Гончаров в интервью журналу РБК поделился планами монетизации приложения. (Текст «Из России с улыбкой».)

Развитие лидерских качеств — это основа бизнес-обучения ведущих университетов мира. В программе MBA школы управления «Сколково» курс по лидерству тоже есть, вот только проходит он в необычных условиях — на заснеженной Камчатке. Корреспондент журнала РБК присоединилась к группе студентов, чтобы узнать, почему люди готовы платить десятки тысяч евро за учебу в бизнес-школе, а потом идти на лыжах сквозь снег. Подробности — в материале «Студенты на вулкане».

В России регулярно появляются новые организации, которые призваны помогать начинающим предпринимателям: собрав все доступные списки и рейтинги, журнал РБК насчитал в стране более 450 акселераторов, инкубаторов и технопарков и нанес их на карту «колыбелей для бизнеса». Внимательное изучение показало, что реально работают не более 200 из общего числа, еще меньшее из них может похвастаться результатами, но воодушевляющие примеры все-таки есть.

Первый в России IT-город Иннополис вырос среди лесов и полей всего за три года, на его строительство уже потрачено свыше 20 млрд руб. бюджетных денег. По плану отечественная Кремниевая долина должна содержать себя сама, но пока от появления Иннополиса выигрывают люди, близкие к главе Татарстана Рустаму Минниханову и министру связи Николаю Никифорову. О первом в России городе для айтишников читайте в тексте «Ветрополис».

Эти и другие материалы читайте в свежем номере журнала РБК, который поступит в продажу 25 мая.