«Роснефть» увеличила требования к АФК «Система» до 170,6 млрд руб.

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«Роснефть» переоценила требования к АФК «Система», объяснив это обесценением рубля

«Роснефть» увеличила сумму требований к АФК «Система» до 170, 6 млрд руб. Как сообщил корреспонденту РБК представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, компания переоценила требования с учетом обесценения рубля, которое произошло после описанных в иске событий.

Компания «Роснефть» уже подала ходатайство об уточнении исковых требований в Арбитражный суд Башкирии.

Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов заявил РБК о необоснованности претензий. «Мы и по поводу предыдущей суммы требований говорили, что она абсолютно не обоснована. А 170,6 млрд - это уже из области ненаучной фантастики», - сказал он.

Изначально в иске, который был принят к рассмотрению Арбитражным судом Башкирии, стояла сумма 106,6 млрд руб. Однако главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 17 мая назвал эту сумму предварительной оценкой. По его словам, она была рассчитана исходя из курса доллара на момент подачи иска. Если же взять за основу курс доллара, существовавший в то время, когда «Система» контролировала «Башнефть» и, по мнению истцов, злоупотребляла своими правами, то сумма увеличивается. Сечин предполагал, что речь могла идти о 180 млрд руб.

По мнению истцов, входящие в АФК «Система» структуры, контролировавшие «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами» во время «незаконного владения» башкирской компанией, поэтому она получила 106,6 млрд руб. убытков в результате их «неразумных и недобросовестных действий». Убыток образовался в результате реорганизации «Башнефти» весной 2014 года, бóльшая часть этой суммы (57,2 млрд руб.) связана с утратой 49,4% акций «Система-Инвест», переданных АФК «Система» в обмен на собственные акции «Башнефти» и другие активы.

3 мая власти Башкирии, комментируя иск «Роснефти» и «Башнефти», заявили, что «исковое требование направлено на защиту прав акционеров, в том числе и Республики Башкортостан как держателя крупного пакета акций «Башнефти».

Представитель «Системы» ранее сообщил РБК, что компания не согласна с иском «Роснефти» и считает требования истцов незаконными и необоснованными.