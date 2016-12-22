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Полина Дерипаска стала владельцем доли в En+ на $500 млн
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Полина Дерипаска стала владельцем доли в En+ на $500 млн
Бизнес, 16:08
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Полина Дерипаска стала владельцем доли в En+ на $500 млн
Накануне IPO En+ Полина Дерипаска получила 6,9% в холдинге. Исходя из оценки компании перед размещением этот пакет стоит $483–586,5 млн
Полина Дерипаска (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В октябре 2017 года 6,9% акций En+ были переданы Полине Дерипаске, супруге основного акционера холдинга Олега Дерипаски. Об этом говорится в проспекте к размещению En+, копия которого есть у РБК.

Полина Дерипаска — дочь бывшего руководителя администрации президента Валентина Юмашева. Она вышла замуж за Олега Дерипаску в 2001 году. Брачного контракта они не заключали. «Мне кажется, в России это не очень принято», — говорила Полина в интервью «Ведомостям» в 2008 году.

En+ планирует провести IPO на Московской и Лондонской биржах в ноябре. Для размещения оценка En+ составила $7–8,5 млрд, сообщила компания в понедельник, 23 октября. А с учетом допэмиссии на $1 млрд оценка компании составит $8–9,5 млрд, пояснил РБК источник, близкий к одной из сторон размещения. В ходе IPO продавать акции будет как сама En+ (новые акции на $1 млрд), так и подконтрольная Олегу Дерипаске группа «Базовый элемент», сообщала ранее En+.

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Фотогалерея

Исходя из первоначальной оценки En+ ($7–8,5 млрд за 100%) пакет Полины Дерипаски в холдинге стоит $483–586,5 млн. Но у Олега Дерипаски есть кол-опцион на выкуп этого пакета, говорится в проспекте, он может выкупить весь пакет или его часть. Срок реализации опциона в документе не указан. В проспекте лишь говорится, что продажа ограничена периодом lock-up.

Основной частью акций En+ Олег Дерипаска владеет через две структуры — B-Finance и Basic Element Limited — 61,55 и 21,1% соответственно, говоритcя в проспекте En+.

РБК направил запрос Полине Дерипаске через ассистента, но ответа пока не получил. Представитель En+ отказался от комментариев.

Полине Дерипаске принадлежит издательский дом Forward Media Group, который издает журналы Hello! , «Кроха и я», «Интерьер». В начале сентября Forward Media Group объявил об объединении с издательским домом Look At Media (издания The Village, Wonderzine, Look At Me и FurFur).

Исходя из рейтинга 25 богатейших женщин России, который в августе выпустил журнал Forbes Woman, пакет в En+ позволил бы Полине Дерипаске занять четвертую позицию, пропустив вперед только президента компании Inteco management Елену Батурину (ее состояние журнал оценил в $1 млрд), бывшую жену Дмитрия Рыболовлева Елену и председателя совета директоров группы S7 Наталию Филеву (по $600 млн).

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: UC Rusal , En+ , Полина Дерипаска
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