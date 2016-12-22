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Компания Дерипаски предупредила инвесторов о рисках в банковской системе
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Компания Дерипаски предупредила инвесторов о рисках в банковской системе
Бизнес, 14:46
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Компания Дерипаски предупредила инвесторов о рисках в банковской системе
Возможный кризис в банковском секторе России может иметь неблагоприятный эффект для бизнеса En+ Group, предупредила компания Олега Дерипаски иностранных инвесторов перед IPO
Фото: Tomohiro Ohsumi / Bloomberg

«Российская банковская система остается слаборазвитой», — констатирует En+ Group в проспекте для инвесторов (есть в распоряжении РБК), подготовленном к IPO компании на Лондонской фондовой бирже.

Представители компании указывают на несколько слабых мест банковской системы. Несмотря на то что у ЦБ есть полномочия отзывать лицензии у банков, многие неплатежеспособные кредитные учреждения продолжают работать, указывает EN+. Часть российских банков и прозрачность банковского сектора России в целом не соответствуют международным стандартам. Лишь немногие банки в России, по оценке En+, могут обслуживать компании, которые входят в холдинг.

Риски, связанные с банковским сектором, касаются возможных проблем с ликвидностью, поясняется в проспекте. В последнее время, говорится в документе, СМИ сообщают о значительном оттоке средств госкомпаний из частных банков. Проблемы с ликвидностью у государственных и частных банков могут подорвать доверие инвесторов и привести к нестабильности в российской банковской системе. «Нет уверенности, что в отношении таких банков, у которых возникнут проблемы с ликвидностью, ЦБ не начнет меры по оздоровлению, что может еще больше усугубить проблемы банковского сектора», — предупреждает En+. В начале осени, упоминает холдинг, ЦБ уже начал санацию в «ФК Открытие» и Бинбанке.

Длительный и серьезный банковский кризис в России может повлиять на доступ En+ к финансовым ресурсам, поскольку холдинг частично полагается на кредитование в российских банках, указывается в проспекте. Такой кризис может иметь «неблагоприятный эффект для бизнеса холдинга».

Группа En+ владеет 48,13% акций UC Rusal, электроэнергетической компанией «Евросибэнерго» и угольной «Востсибуголь». 95,65% акций холдинга принадлежит Олегу Дерипаске. 5 октября En+ объявила о планах выйти на IPO на Лондонской и Московской биржах. В ходе IPO холдинг планирует привлечь около $1,5 млрд. Ценовой диапазон размещения глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже составит $14–17. Один из организаторов размещения, «ВТБ-Капитал», оценил холдинг в $9,1–12 млрд. В Лондоне En+ может разместить до 18,8% уставного капитала. Кроме того, швейцарская трейдинговая компания Glencore обменяет свою долю в UC Rusal (8,75%) на долю в En+ (это позволит Олегу Дерипаске увеличить долю в алюминиевой компании до 56,88%).

ЦБ в августе-сентябре объявил о санации «Открытия» и Бинбанка с помощью средств Фонда консолидации банковского сектора. После завершения санации регулятор допускает объединение банков и продажу их на бирже. Размер отрицательного капитала в «Открытии» на 1 октября составлял 188,9 млрд руб., на доформирование резервов Бинбанка. по оценке Банка России, необходимо 250–350 млрд руб.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: ЦБ , банки , Олег Дерипаска , En+ Group
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