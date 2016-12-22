Интернет-ретейлеры вступились за арестованного совладельца «Юлмарта»

Ассоциация интернет-ретейлеров попросила бизнес-омбудсмена Бориса Титова проверить обоснованность двухмесячного домашнего ареста совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина. Бизнесмену предъявлено обвинение в мошенничестве

Дмитрий Костыгин в Смольнинском районном суде (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила бизнес-омбудсмена Бориса Титова проверить обоснованность домашнего ареста совладельца интернет-холдинга «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. Письмо было направлено 17 октября и подписано президентом АКИТ Алексеем Федоровым (письмо с отметкой о его получении в аппарате аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей есть в распоряжении РБК).

АКИТ объединяет крупных участников рынка электронной коммерции, вместе они формируют более 40% локального рынка в России, говорится в письме. В состав которой входят более 30 участников, включая KupiVip, «Утконос», М.Видео, Ozon и сам «Юлмарт».

Избрание меры пресечения, которая связана «с изоляцией от общества на два месяца, выглядит необоснованным», говорится в обращении АКИТ к Титову. Костыгин раньше никогда не привлекался в уголовной ответственности и не представляет общественной опасности, отмечается в письме. К нему могли быть применены иные меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества, уверены в АКИТ. Костыгин — мажоритарный акционер одной из крупнейших российских компаний, а «Юлмарт» входит в число лидеров рынка интернет-торговли, замечает АКИТ.

Дмитрию Костыгину 11 октября было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ — мошенничество в сфере кредитования. Смольнинский суд Санкт-Петербурга принял решение поместить Костыгина под домашний арест до 9 декабря. Защита Костыгина 13 октября обжаловала решение о домашнем аресте и просила суд заменить меру пресечения на залог в 50 млн руб. «Принятое решение суда является незаконным и необоснованным. В ходе процесса был нарушен ряд статей УПК (уголовно-процессуального кодекса. — РБК). Во-первых, следователем представлены, а судами изучены не все материалы. Во-вторых, довод о том что, Костыгин может скрыться от органов предварительного следствия или суда, ничем не подтверждены и несостоятельны», — заявлял тогда адвокат Костыгина Константин Добрынин.

Суд будет принимать решение по апелляционной жалобе в среду 25 октября, рассказал РБК Добрынин. «Мы ожидаем, что суд более взвешенно подойдет к рассмотрению нашей жалобы по изменению меры пресечения, внимательно оценит недостаточность оснований для применения домашнего ареста и удовлетворит ее» — рассказал РБК Добрынин.

Уголовное дело в отношении Костыгина было возбуждено по заявлению Сбербанка. По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров интернет-холдинга «Юлмарт», договорился со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 1 млрд руб. Но Костыгин предоставил в банк ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта», считает следствие. Сложности у «Юлмарта» начались в 2016 году из-за корпоративного конфликта между акционерами компании — Михаилом Васинкевичем, которому принадлежит 38,5% головной компании «Юлмарта» и Костыгиным вместе с его партнером Августом Мейером (на двоих они владеют 61,5% компании).

«Для всех очевидно, что данное уголовное дело это, увы, не только инструмент Сбербанка в переговорах по реструктуризации, но и инструмент давления инвестиционной компании А1 в корпоративном конфликте с нашим доверителем. Инструмент, заметим, негодный», — заявил Добрынин РБК. Инвестподразделение «Альфа-Групп» — А1 — выступает консультантом другого Васинкевича в корпоративном конфликт с Костыгиным. А1 уже отрицало свою причастность к аресту Костыгина.