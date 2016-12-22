Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,76 57,31 EUR Нал. 67,95 67,35 USD Бирж. 57,44 -0,05 EUR Бирж. 67,48 -0,27 USD ЦБ. 57,47 -0,04 EUR ЦБ. 67,56 -0,34 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 5725,98 -245,92 ММВБ 2062,34 -0,46% РТС 1131,15 -0,29% Brent 57,84 -0,17% DJIA 23345,50 +0,07% Nasdaq 6636,53 +0,11% FTSE 7528,38 +0,07%
Интернет-ретейлеры вступились за арестованного совладельца «Юлмарта»
Лента новостей
Тайный рубль: зачем российской экономике национальная криптовалюта 16:41, Мнение Как выгодно бронировать отели и квартиры 16:36, Спецпроект РБК PINK Печатников сообщил о проверках закупок депздрава после обращения Махсона 16:24, Общество Росфинмониторинг отчитался о заморозке активов подозреваемых в терроризме 16:19, Политика Власти Москвы заявили об отсутствии претензий к «Гоголь-центру» 16:18, Общество Путин назначил экс-замглавы МИДа послом во Франции и Монако 16:12, Политика МИнБ предлагает экспресс-гарантии для участников государственных закупок 16:11, Пресс-релизы Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств на 2018 год 16:10, Общество Полина Дерипаска стала владельцем доли в En+ на $500 млн 16:08, Бизнес Медведев поддержал проект об оплате ЖКХ в обход управляющих компаний 16:05, Политика Битва за Марави: как выглядит освобожденный от боевиков «Мауте» город 16:00, Фотогалерея  «Роснефть» купила аэродром рядом с Кубинкой 15:57, Бизнес Путин включил аэропорт Шереметьево в число стратегических предприятий 15:57, Бизнес Опубликовано видео допроса напавшего на ведущую «Эха Москвы» 15:35, Общество En+ потратит средства от IPO на погашение долга перед ВТБ 15:20, Бизнес Академики попросили передать им ВАК после «дела Мединского» 15:06, Общество Прокуратура начала проверку из-за смерти тюленей в Финском заливе 15:04, Общество В Москве отреставрируют Четвертую градскую больницу 15:03, Общество В двух районах Дагестана отменили режим КТО 14:57, Политика Заммэра Москвы опроверг увольнение главсудмедэксперта из-за туберкулеза 14:56, Общество СК возбудил уголовное дело после нападения на ведущую «Эха Москвы» 14:50, Общество Компания Дерипаски предупредила инвесторов о рисках в банковской системе 14:46, Бизнес Полиция Израиля задержала 51 палестинца в Восточном Иерусалиме 14:41, Политика Управлять кинотеатрами на окраинах Москвы будет южнокорейская сеть 14:40, Технологии и медиа Первый зампред ВТБ назвал российский рынок акций самым дешевым в мире 14:29, Финансы Пробравшийся в Россию украинец с ртутью устроил перестрелку на границе 14:28, Общество В Томской области сгорело 1,5 тыс. кв. м склада 14:24, Общество Суд вынес приговор бывшему президенту Российской федерации баскетбола 14:21, Спорт
Интернет-ретейлеры вступились за арестованного совладельца «Юлмарта»
Бизнес, 16:46
0
Интернет-ретейлеры вступились за арестованного совладельца «Юлмарта»
Ассоциация интернет-ретейлеров попросила бизнес-омбудсмена Бориса Титова проверить обоснованность двухмесячного домашнего ареста совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина. Бизнесмену предъявлено обвинение в мошенничестве
Дмитрий Костыгин в Смольнинском районном суде (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила бизнес-омбудсмена Бориса Титова проверить обоснованность домашнего ареста совладельца интернет-холдинга «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. Письмо было направлено 17 октября и подписано президентом АКИТ Алексеем Федоровым (письмо с отметкой о его получении в аппарате аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей есть в распоряжении РБК). 

АКИТ объединяет крупных участников рынка электронной коммерции, вместе они формируют более 40% локального рынка в России, говорится в письме. В состав которой входят более 30 участников, включая KupiVip, «Утконос», М.Видео, Ozon и сам «Юлмарт».

Избрание меры пресечения, которая связана «с изоляцией от общества на два месяца, выглядит необоснованным», говорится в обращении АКИТ к Титову. Костыгин раньше никогда не привлекался в уголовной ответственности и не представляет общественной опасности, отмечается в письме. К нему могли быть применены иные меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества, уверены в АКИТ. Костыгин — мажоритарный акционер одной из крупнейших российских компаний, а «Юлмарт» входит в число лидеров рынка интернет-торговли, замечает АКИТ.

Дмитрию Костыгину 11 октября было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ — мошенничество в сфере кредитования. Смольнинский суд Санкт-Петербурга принял решение поместить Костыгина под домашний арест до 9 декабря. Защита Костыгина 13 октября обжаловала решение о домашнем аресте и просила суд заменить меру пресечения на залог в 50 млн руб. «Принятое решение суда является незаконным и необоснованным. В ходе процесса был нарушен ряд статей УПК (уголовно-процессуального кодекса. — РБК). Во-первых, следователем представлены, а судами изучены не все материалы. Во-вторых, довод о том что, Костыгин может скрыться от органов предварительного следствия или суда, ничем не подтверждены и несостоятельны», — заявлял тогда адвокат Костыгина Константин Добрынин. 

Заказ из «Юлмарта»: почему арестован совладелец холдинга Дмитрий Костыгин
Бизнес

Суд будет принимать решение по апелляционной жалобе в среду 25 октября, рассказал РБК Добрынин. «Мы ожидаем, что суд более взвешенно подойдет к рассмотрению нашей жалобы по изменению меры пресечения, внимательно оценит недостаточность оснований для применения домашнего ареста и удовлетворит ее» — рассказал РБК Добрынин.

Уголовное дело в отношении Костыгина было возбуждено по заявлению Сбербанка. По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров интернет-холдинга «Юлмарт», договорился со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 1 млрд руб. Но Костыгин предоставил в банк ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта», считает следствие. Сложности у «Юлмарта» начались в 2016 году из-за корпоративного конфликта между акционерами компании — Михаилом Васинкевичем, которому принадлежит 38,5% головной компании «Юлмарта» и Костыгиным вместе с его партнером Августом Мейером (на двоих они владеют 61,5% компании). 

«Для всех очевидно, что данное уголовное дело это, увы, не только инструмент Сбербанка в переговорах по реструктуризации, но и инструмент давления инвестиционной компании А1 в корпоративном конфликте с нашим доверителем. Инструмент, заметим, негодный», — заявил Добрынин РБК. Инвестподразделение «Альфа-Групп» — А1 — выступает консультантом другого Васинкевича в корпоративном конфликт с Костыгиным. А1 уже отрицало свою причастность к аресту Костыгина.

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: арест , «Юлмарт» , Дмитрий Костыгин
Главное
Полина Дерипаска стала владельцем доли в En+ на $500 млн Бизнес
Материалы по теме
Защита совладельца «Юлмарта» Костыгина обжаловала решение о его аресте Общество
Суд удовлетворил иск к совладельцу «Юлмарта» на 405 млн руб. Бизнес
Заказ из «Юлмарта»: почему арестован совладелец холдинга Дмитрий Костыгин Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку