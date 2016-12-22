Сервис аренды автомобилей Hertz решил уйти из России

Сервис по аренде автомобилей Hertz прекращает работу в России. Компания «Ричмонт транспортные услуги», оказывающая услуги под этим брендом в нескольких российских городах, решила подать иск о банкротстве

АО «Ричмонт транспортные услуги», которая оказывает в России услуги аренды автомобилей под брендом Hertz, решило обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом. Компания сделала соответствующее уведомление 15 августа, следует из данных СПАРК. Источник, знакомый с ситуаций, сообщил РБК, что Hertz находится в активной стадии банкротства.

О том, что Hertz прекращает работу в России, сообщил RNS со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Hertz закрывается», — сказал собеседник агентства. Он объяснил решение об уходе с рынка развитием каршеринговых сервисов в России, с которыми Hertz не может конкурировать.

На момент публикации материала на сайте сервиса Россия не значится в списке стран, где находятся станции аренды автомобилей компании. Поиск и заказ автомобилей на официальном российском сайте не работает. При звонке в российский офис Hertz сообщают об отсутствии оператора на месте.

Представитель аэропорта Домодедово сообщил РБК, что представительство Hertz было представлено в аэропорту. Но работает ли оно сейчас, представитель Домодедово не смог уточнить.

Hertz Corporation со штаб-квартирой в Нью-Йорке, предоставляющая услуги по аренде автомобилей, была основана в 1918 году. Сегодня компания работает в 150 странах мира. В России Hertz работал с 1996 года и был представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и 13 других городах страны, следует из информации на сайте сервиса.

По данным СПАРК, чистая прибыль Hertz в России в 2016 году снизилась на 62% — до 43 тыс. руб.