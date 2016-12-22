Чистая прибыль «Черкизово» в первом полугодии выросла в пять раз

Чистая прибыль группы «Черкизово», крупнейшего российского производителя мясной продукции, в первом полугодии 2017 года выросла более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигла 5,1 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании (есть в распоряжении РБК). В январе—июне 2016 года чистая прибыль группы составляла 0,9 млрд руб. и демонстрировала падение на 83% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

Выручка группы в первом полугодии 2017 года увеличилась на 12%, до 43,3 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 58% и составила 12,9 млрд руб.



Скорректированный показатель EBITDA показал троекратный рост и составил 8 млрд руб. по сравнению с 2,7 млрд руб. за отчетный период 2016 года.

Как говорится в сообщении компании, чистый долг группы на 30 июня 2017 года составил 43,2 млрд руб. Чистая прибыль на акцию — 116,4 руб. против 21,6 руб. по итогам первого полугодия 2016 года.

Ранее генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов в интервью РБК отмечал, что прошедший год был сложным для компании. В частности, он назвал первый квартал 2016-го «худшим в истории» группы. В первую очередь это было обусловлено слабым рублем, говорил гендиректор.

Комментируя итоги полугодия, Михайлов отметил, что усилению финансовых показателей во втором квартале также способствовал более сильный рубль. «Рост показателя EBITDA был почти в три раза выше, чем за тот же период прошлого года, и превысил ожидания», — отметил он.

Группа «Черкизово» — вертикально интегрированный холдинг, крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов. В 2016 году она произвела 903 тыс. т мясной продукции. В состав «Черкизово» входят восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельскохозяйственных земель. Консолидированная выручка группы по итогам 2016 года составила 82,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб. Акции «Черкизово» обращаются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MOEX). Основные бренды группы — «Петелинка», «Куриное царство», «Моссельпром», «Пава-Пава», «Черкизово», «Империя вкуса».