Люди-машины: анонс свежего номера журнала РБК

Этот номер посвящен симбиозу людей и машин. Почему киборги оказались не такими, какими их изображали фантасты 30 лет назад? Для чего люди учат компьютеры думать? Где граница между человеком и машиной и когда она исчезнет?

Михаил Биленко, руководитель управления машинного интеллекта и исследований в «Яндексе», рассказал в интервью журналу РБК о том, что искусственный интеллект уже окружает нас повсюду. Благодаря технологиям машинного самообучения постоянно работают и совершенствуются такие базовые и повседневные приложения, как такси или переводчик. Однако, по словам Биленко, «думать» в классическом понимании этого слова машины пока не начали, да и должны ли они («Зачем искусственному интеллекту думать?»)?

Если восстания машин пока не предвидится, слияние человека и машины, похоже, уже началось. Тысячи энтузиастов по всей планете активно пытаются усовершенствовать себя. Кто-то вынужденно, как американец Роб Спенс: после потери глаза он вживил себе вместо него камеру и стал местным Терминатором. Другие готовы чипировать себя ради удобства и пытаются монетизировать эти технологии, на основе которых растет новый глобальный рынок. Некоторые его части — на Карте бизнеса.

Сын советских ученых Иван Пупырев с 1990-х годов изобретает технологии, опережающие время: коллеги по научному миру называют его «великим визионером» и верят, что он способен изменить мир. Благодаря его разработкам у Sony, например, был шанс выпустить смартфон первыми в мире, однако тогда разработки Пупырева казались слишком радикальными. Сейчас он работает в исследовательском подразделении Google, где, наконец, получил полную свободу. Грядущей осенью стартуют мировые продажи курток со встроенным сенсором для управления смартфоном — технологию для продукта создал русский инженер. Читайте о нем в материале «Дизайнер будущего».

Стартап Soul Machine основал лауреат премии «Оскар» за визуальные эффекты Марк Сагар. Ученые создают виртуальных работников для компаний — цифровые андроиды с анатомической точностью повторяют строение лица человека. В Soul Machine уверены: через десять лет у всех людей будут свои электронные копии, которые будут представлять их в реальной жизни. Виртуальная помощница Настя и другие цифровые заместители человека — в материале «Аватары».

Популярные лет 15 назад и затем совсем исчезнувшие компьютерные клубы возвращаются — менее чем за год в Москве открылось три крупных заведения общей площадью более 8 тыс. кв. м. Что и почему происходит в этой области, читайте в статье «Клубный респаун».

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