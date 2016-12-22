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Суд взыскал с АФК «Система» 136 млрд руб. в пользу «Роснефти»
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Суд взыскал с АФК «Система» 136 млрд руб. в пользу «Роснефти»
Бизнес, 17:48
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Суд взыскал с АФК «Система» 136 млрд руб. в пользу «Роснефти»
Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Роснефти» о взыскании с АФК «Система» 136 млрд руб. «Система» будет обжаловать это решение
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Арбитражный суд Башкирии 23 августа удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система» на сумму в 136,3 млрд руб.​, сообщает «РИА Новости». Процесс длился три месяца, судье Ирине Нурисламовой понадобилось 11 заседаний, чтобы вынести решение. АФК «Система» будет обжаловать решение суда, заверил РБК ее представитель Сергей Копытов.

«Судья фактически поставила под сомнение законность таких стандартных корпоративных процедур как подготовка к IPO, выкуп и погашение собственных акций. Судья не отвергла и самое абсурдное требование истцов, которое подразумевает ответственность АФК «Система» за такой макроэкономический показатель как курс рубля», — говорит Копытов, подчеркивая при этом, что сегодняшнее решение суда «имеет судьбоносное негативное значение для экономического развития нашей страны».

Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев заявил РБК, что компания удовлетворена решением суда. По его словам, хотя суд и признал исковые требования «Роснефти» не полностью, но полностью признал правовую позицию компании, включая размер ущерба с учетом наличия валютных рисков из-за изменения курса рубля. Отвечая на вопрос о возможности переговоров между судами с целью мирового соглашения по спору, он сказал: «Мы никаких переговоров не вели, потому что не видим стороны для них. Можно вести переговоры со стеной или пустым местом. Но у ответчика не было правовой позиции и реальных предложений: одна демагогия». «Если это изменится, тогда будет другой разговор», — завершил он.

Сумма ущерба была с нижена на 34 млрд руб, скорее всего, потому что судья не учла курсовую разницу, которая касалась стоимости пакета акций «Системы-Инвест» на 57 млрд руб, которого лишилась «Башнефть» в ходе реорганизации, сказал РБК источник, близкий к АФК «Система». Это подтверждают и расчеты РБК. Суд пересчитал сумму ущерба с учетом курса доллара только по тем требованиям, которые касались денежных транзакций — выкупа акций миноритариев и погашения долга, а стоимость акций туда-сюда «гонять», видимо не стали, рассуждает собеседник РБК.

«Роснефть» подала иск к АФК «Система» 2 мая, требуя возместить ущерб в 106,6 млрд руб., который, по мнению компании, был нанесен «Башнефти» при ее реорганизации в 2014 году. Большая часть этой суммы (57,2 млрд руб.) связана с утратой 49,4% акций ЗАО «Система-Инвест», переданных АФК «Система» в обмен на собственные акции «Башнефти» и другие активы. Еще две претензии — списание долга ЗАО «Система-Инвест» перед «Башнефтью» на 37 млрд руб. в рамках реорганизации и погашение 3,9% акций «Башнефти», которые нефтяная компания выкупила у миноритариев, несогласных с условиями этой сделки (12,5 млрд руб.). В конце мая «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб., объяснив это ослаблением курса рубля относительно доллара с 2014 года. «Роснефть» приобрела контрольный пакет «Башнефти» в октябре 2016 года за 329,7 млрд руб., на собрании акционеров 22 июня 2017 года главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что в случае взыскания 170,6 млрд руб. с «Системы» это будет дополнительная синергия от сделки.

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«Система» пыталась договориться с «Роснефтью» о внесудебном урегулировании спора с привлечением независимого аудитора, но нефтяная компания ей отказала. А 26 июня по требованию «Роснефти» суд принял обеспечительные меры, арестовав три актива «Системы» — 31,76% телекоммуникационной компании МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК). Вслед за «Роснефтью» суд оценил стоимость этих активов в 185 млрд руб., а «Система», оспорившая этот арест, заявила, что их стоимость намного выше — 250 млрд руб. 7 августа Восьмой Арбитражный апелляционный суд в Челябинске отказал АФК в апелляции по этому аресту. Судебные приставы также запретили компаниям, чьи акции арестованы, выплачивать дивиденды, «Система» оспаривает это решение в суде.

В рамках процесса юристы «Системы» представили множество ходатайств, подавляющее большинство из них суд отклонил. «Система» также неоднократно заявляла отвод судье, в том числе потому, что та обязала ответчика доказывать свою невиновность, хотя, согласно законодательству, требование о доказывании лежит на истцах. «Система» также жаловалась на председателя суда Башкирии Игоря Арсенова в администрацию президента.

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До апелляции решение суда не вступит в законную силу, напоминает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Когда решение суда вступает в законную силу, обеспечительные меры прекращаются и идет исполнение решения, говорит он. В рамках исполнения решения служба судебных приставов может опять наложить арест на активы, но если на тот момент у «Системы» будет достаточно денежных средств для списания на счетах, то никакого ареста не потребуется, продолжает Александров. Сначала должнику предлагается исполнить решение в добровольном порядке, на это ему дается семь дней. Если этого не происходит, ФССП начинает списывать деньги со счетов, арестовывать активы и выставлять их на торги, заключает эксперт.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отмечает, что у «Системы» нет возможности одномоментно выплатить 170,6 млрд руб. По итогам первого квартала 2017 года на счетах корпорации было всего 20 млрд руб., ее чистый долг составлял 70 млрд руб. «Самым простым вариантом для АФК было бы согласие кого-то из банков выделить ей кредит. В таком случае «Системе» пришлось бы на время сократить инвестиционную программу, затянуть пояса, пока долг не будет выплачен, — рассуждает Либин. Но он оговаривается, что для банков выделить кредит на такую сумму компании, которая находится под давлением, будет непростым решением. Если банки согласятся рискнуть, то они могут предоставить «Системе» бридж-кредит, который после снятия ареста будет обеспечен активами АФК, добавляет Александров из А2.

Другой способ получить необходимые 170,6 млрд руб., по словам Либина, — продажа какого-либо актива. «Логично начинать с наиболее ликвидных активов, в первую очередь, с МТС. Сейчас доля «Системы» в компании (50,03%) стоит около 240 млрд руб., то есть для получения необходимой суммы нужно будет продать около 35%», — отметил аналитик. Среди других торгуемых активов он упомянул «Детский мир», стоимость доли АФК в котором составляет более 30 млрд руб.

Впрочем, аналитик ФК «Уралсиб» Константин Белов считает, что при любом развитии событий последнее, что захочет делать АФК — это лишаться контроля в МТС. «Это главный источник наличности. Кроме того продать такой актив также будет непросто. Рынок не переварит большой объем акций, а поиск стратегического покупателя на пакет осложнен текущей ситуацией на рынке, санкциями и тем, что в ближайшее время в продажу может поступить крупный пакет «МегаФона» (Telia Group может продать принадлежащие ей 25,17% оператора)», — отметил Белов.

Авторы: Тимофей Дзядко, Анна Балашова, Алина Фадеева.
Теги: Роснефть , «Башнефть» , АФК «Система»
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