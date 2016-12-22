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АЛРОСА получит долю в крупном алмазном месторождении в Анголе
21:59
Алена Русских
АЛРОСА получит долю в крупном алмазном месторождении в Анголе
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
АЛРОСА и ВТБ примут участие в ангольском алмазном проекте «Луаше». АЛРОСА получит 16,5% через совместное предприятие с ангольской госкомпанией и может докупить еще 8% в проекте напрямую

Совместное предприятие АЛРОСА и ангольской государственной компании Catoca получило 50,5% в международном проекте по разработке крупного алмазного месторождения Луаше, сообщил представитель российской алмазной монополии.

АЛРОСА владеет 32,8% в Catoca; таким образом, российская компания получит около 16,5% в проекте «Луаше». По итогам заседания наблюдательного совета 30 мая АЛРОСА может напрямую докупить еще 8,2% в «Луаше», увеличив свою долю в проекте до 24,7%, следует из сообщения компании.

АЛРОСА также планирует увеличить свою долю в Catoca. Представитель компании отказался назвать размер пакета, который докупит российская компания. «Инвестиции будут определены позднее участниками проекта», — ответил он на вопрос о том, сколько компания намерена вложить в разработку месторождения.

Финансированием проекта займется ВТБ, передает заявление главы ангольской госкомпании Endiama Антониу Сумбулы «Интерфакс». «До недавнего прошлого оставался нерешенным вопрос о финансировании «Луаше», но подписание этого соглашения и включение Catoca в качестве одного из акционеров «Луаше», а также привлечение к сотрудничеству банка ВТБ позволит обеспечить финансирование как с внутреннего, так и с международного рынка, в том числе лондонского центра инвестиций», — рассказал он. На первом этапе реализации проекта потребуется привлечь $101 млн, добавил Сумбула.

23 мая официальная российская делегация под руководством вице-премьера Юрия Трутнева, президента АЛРОСА Сергея Иванова и главы Endiama Антониу Сумбулы подписали учредительные документы о создании международного предприятия «Луаше», говорится в сообщении АЛРОСА.

В 2013 году специалисты АЛРОСА совместно с ангольскими во время геологоразведочных работ обнаружили кимберлитовую трубку на площади концессии «Луаше», получившую название «Луеле», передает пресс-служба АЛРОСА слова Трутнева. После этого российская сторона начала переговоры с правительством Анголы и инвесторами о подписании инвестиционного соглашения по ведению геологоразведки и оценки месторождения.

15 мая АЛРОСА и Endiama также договорились продолжить работы на геологоразведочном предприятии Kimang. Компании проведут совместные исследования для обнаружения новых кимберлитовых месторождений. «В соответствии с планом в начале 2019 года мы войдем в фазу запуска проектов по разработке этих месторождений», — передает заявление Иванова «Интерфакс».

По словам Иванова, трубка «Луеле» является крупнейшей из обнаруженных в мире за последние 60 лет, с момента открытия месторождений в Якутии. «АЛРОСА как профильный инвестор проекта «Луаше», имеющий соответствующую профессиональную компетенцию, примет на себя обязательства по проектным решениям и технической политике нового общества. Суммарная товарная ценность месторождения оценивается на уровне более $35 млрд», — цитирует слова гендиректора компания.

Ранее Антониу Сумбула оценивал инвестиции в проект «Луаше» в размере $1,5 млрд, а бывший президент АЛРОСА Андрей Жарков называл местным СМИ сумму $1 млрд. По словам Жаркова, разведка рудника должна быть завершена в конце 2017 — начале 2018 года. Годовое производство «Луаше» составит около 10 млн карат алмазов, сообщают ангольские издания.

По данным «Интерфакса», АЛРОСА получает дивиденды Catoca, но не имеет доли с продаж алмазов. По итогам 2015 года АЛРОСА получила $38 млн (без учета $4 млн налога) дивидендов Catoca, следует из отчета компании за 2016 год. По итогам 2014 года компания заработала на дивидендах Catoca $42 млн.

По словам Сергея Иванова, выручка Catoca в 2016 году достигла почти $600 млн. Объем добычи компании составляет более 6 млн карат в год, а ее запасы оцениваются в 60 млн карат.

Помимо АЛРОСА в число акционеров компании входят ангольская Endiama (с долей 32,8%), принадлежащий китайской China-Sonagol холдинг International Holding (владеет 18% компании) и бразильская Oderbrecht Mining Services (16,4%). 

Теги
алмазы, «АЛРОСА», Ангола
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