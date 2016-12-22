Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Volkswagen объяснил приостановку сборки Touareg на заводе в Калуге 19:51 Власти США представили бюджет с крупнейшим в истории сокращением расходов 19:09 Чулпан Хаматова прочла обращение артистов в поддержку Серебренникова 17:28 Против властей Москвы подали первый иск из-за закона о реновации 19:10 Газпромбанк раскрыл структуру владения «префами» «Транснефти» 19:21 Борис Титов ответил Кудрину на «разоблачение опасных для экономики мифов» 18:33 Миноритарии ЮКОСа подали в суд на бывших топ-менеджеров компании 16:46 Расследование уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева завершено 16:43 Умер сыгравший Джеймса Бонда в семи фильмах актер Роджер Мур 16:28 Глава Нижнего Новгорода подал в отставку 16:53 Кремль прокомментировал обыски у Серебренникова 15:02 Правительство внесло изменения в список запрещенных к ввозу товаров 12:53 Эксперты рассказали о трате 70 млрд руб. на неэффективные лекарства 19:36
Лента новостей 19:59 МСК
Эксперты рассказали о трате 70 млрд руб. на неэффективные лекарства Общество, 19:36 Путин назначил экс-командующего миротворцами послом в Южной Осетии Политика, 19:29 Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра». Фоторепортаж Фотогалерея, 19:25 Встречу Путина с президентом Филиппин Дутерте решили перенести на два дня Политика, 19:22 Газпромбанк раскрыл структуру владения «префами» «Транснефти» Бизнес, 19:21 Минприроды начало проверку завода «Москокс» из-за выброса сероводорода Общество, 19:15 Новым ректором МПГУ избрали Алексея Лубкова Общество, 19:11 Против властей Москвы подали первый иск из-за закона о реновации Политика, 19:10 Власти США представили бюджет с крупнейшим в истории сокращением расходов Экономика, 19:09 В Петербурге вынесли приговор 2 гражданам Таджикистана за вербовку в ИГ Политика, 19:09 Лучшие предложения рынка наличной валюты  19:00   USD НАЛ. Покупка 56,49 Продажа 56,50 EUR НАЛ. 63,33 63,40 Епархия Челябинска обратилась в прокуратуру с жалобой на фестиваль красок Общество, 18:47 Борис Титов ответил Кудрину на «разоблачение опасных для экономики мифов» Экономика, 18:33 Минкультуры рассказало о финансировании проекта студии Серебренникова Общество, 18:23 В ЦРУ догадывались о вмешательстве России в выборы в США с лета 2016 года Политика, 18:11 Минобрнауки приготовилось ввести в России степень доктора теологии Общество, 17:54 Как развивалась карьера актера Роджера Мура. Фотогалерея Фотогалерея, 17:53 «Почта России» начала торговать семенами и цветами под посадку Общество, 17:48 В Москве произошел пожар в здании автосервиса Общество, 17:40 В Париже грабители с топорами обворовали ювелирный магазин на €5 млн Общество, 17:38 Путин предложил поддержать молодых спортсменов за счет профессионалов Общество, 17:34 Путин призвал разобраться с аббревиатурами СШОР и ДЮШС Политика, 17:33 Семья Гвардиолы оказалась на «Манчестер Арене» во время теракта Спорт, 17:31 Чулпан Хаматова прочла обращение артистов в поддержку Серебренникова Политика, 17:28 Свидание в магазине: как ретейл использует технологии индустрии знакомств Свое дело, 17:18 МИА-Банк потребовал от отца Захарченко 4 млн руб. Бизнес, 17:14 В Екатеринбурге ребенок остался жив после падения с 10 этажа дома Общество, 17:12 Глава Нижнего Новгорода подал в отставку Политика, 16:53
Volkswagen объяснил приостановку сборки Touareg на заводе в Калуге
Материалы по теме Volkswagen потратит $1,2 млрд на компенсации водителям в США Глава Volkswagen заявил о намерении возобновить выпуск Audi в России Volkswagen представил свой первый беспилотный автомобиль Прокуратура Мюнхена провела обыск в офисе директора Volkswagen
19:51
Ася Сотникова
Volkswagen объяснил приостановку сборки Touareg на заводе в Калуге

Цех окончательной сборки на заводе Volkswagen в Калуге

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Представитель Volkswagen объяснил прекращение сборки внедорожника Touareg на заводе в Калуге. Он заявил, что освободившиеся мощности будут загружены сборкой моделей Audi. Сокращений персонала не планируется, отметил он

Представитель автоконцерна Volkswagen объяснил прекращение сборки внедорожника Touareg на заводе в Калуге, об этом сообщает ТАСС.

«Освободившиеся мощности будут загружены сборкой моделей Audi. Сокращений не планируется», — заявил представитель Volkswagen.

Он также добавил, что в настоящее время модель Touareg не собирается в Калуге, но она по-прежнему импортируется и продается в России. «Первые импортные автомобили уже переданы клиентам», — заключили в пресс-службе.

До этого источники агентства не сообщали о причине остановки производства модели. «На заводе сборка Touareg прекращена, сборка этой модели в Калуге велась частичная. Причина остановки не ясна», — заявлял один из источников агентства.

«Просто теперь перестали делать крупноузловую сборку внедорожников в Калуге. Теперь эти модели будут поставляться напрямую из Словакии, замещать модели не придется. По уровню спроса Volkswagen Touareg находится на 3-4 месте», — объяснял второй источник, добавляя, что цена внедорожника не изменится.

Ранее, о том, что сборка внедорожника на заводе Volkswagen в Калуге будет прекращена, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в дилерских центрах компании.

Как отмечало издание, таким образом сборка кроссоверов Touareg в России была полностью прекращена — теперь модель будет импортируется из Европы. По словам источников «Ведомостей», последние экземпляры Touareg были собраны в Калуге в марте, больше их не будет. Однако крупноузловая сборка легких коммерческих автомобилей Volkswagen на заводе в Калуге продолжается, отмечали они.

В конце апреля глава Volkswagen Маркус Озегович заявлял о намерении возобновить выпуск Audi в России. «Когда у нас будет концепция производства, я надеюсь получить такие же условия от правительства, которые предоставляются Daimler (Daimler AG, производитель автомобилей Mercedes-Benz. — РБК)», — заявлял Озегович.

Тогда он также отмечал, что у автомобилей Audi, собранных в Калуге, больше нет сертификатов, подтверждающих то, что они произведены в России, а из-за ужесточения правил концерн больше не может продавать свои автомобили российским госструктурам — только корпоративным и частным клиентам. «Но Mercedes-Benz такие бумаги получит, поэтому нам необходимо понять, как вести себя», — говорил ​Озегович.

До этого «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в Калуге свернута крупноузловая сборка седанов А6 и A8.

В настоящее время завод Volkswagen в Калуге занимается выпуском моделей Tiguan, Polo и Skoda Rapid. Кроме того, в Калуге расположен также завод по выпуску бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211.
 


  

Теги
Калуга, Volkswagen, Touareg
Другие материалы РБК
38-летний спортсмен попал в аварию на скорости 370 км/ч
В РФ начали массово лишать прав из-за противопоказаний к вождению
Мутко рассмешил Медведева обещанием
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Курс выживания в Грузии: застолья, деликатесы, мифы и жители
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку