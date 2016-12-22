Volkswagen объяснил приостановку сборки Touareg на заводе в Калуге

Цех окончательной сборки на заводе Volkswagen в Калуге Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Представитель Volkswagen объяснил прекращение сборки внедорожника Touareg на заводе в Калуге. Он заявил, что освободившиеся мощности будут загружены сборкой моделей Audi. Сокращений персонала не планируется, отметил он

Представитель автоконцерна Volkswagen объяснил прекращение сборки внедорожника Touareg на заводе в Калуге, об этом сообщает ТАСС.



«Освободившиеся мощности будут загружены сборкой моделей Audi. Сокращений не планируется», — заявил представитель Volkswagen.



Он также добавил, что в настоящее время модель Touareg не собирается в Калуге, но она по-прежнему импортируется и продается в России. «Первые импортные автомобили уже переданы клиентам», — заключили в пресс-службе.



До этого источники агентства не сообщали о причине остановки производства модели. «На заводе сборка Touareg прекращена, сборка этой модели в Калуге велась частичная. Причина остановки не ясна», — заявлял один из источников агентства.



«Просто теперь перестали делать крупноузловую сборку внедорожников в Калуге. Теперь эти модели будут поставляться напрямую из Словакии, замещать модели не придется. По уровню спроса Volkswagen Touareg находится на 3-4 месте», — объяснял второй источник, добавляя, что цена внедорожника не изменится.



Ранее, о том, что сборка внедорожника на заводе Volkswagen в Калуге будет прекращена, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в дилерских центрах компании.



Как отмечало издание, таким образом сборка кроссоверов Touareg в России была полностью прекращена — теперь модель будет импортируется из Европы. По словам источников «Ведомостей», последние экземпляры Touareg были собраны в Калуге в марте, больше их не будет. Однако крупноузловая сборка легких коммерческих автомобилей Volkswagen на заводе в Калуге продолжается, отмечали они.



В конце апреля глава Volkswagen Маркус Озегович заявлял о намерении возобновить выпуск Audi в России. «Когда у нас будет концепция производства, я надеюсь получить такие же условия от правительства, которые предоставляются Daimler (Daimler AG, производитель автомобилей Mercedes-Benz. — РБК)», — заявлял Озегович.



Тогда он также отмечал, что у автомобилей Audi, собранных в Калуге, больше нет сертификатов, подтверждающих то, что они произведены в России, а из-за ужесточения правил концерн больше не может продавать свои автомобили российским госструктурам — только корпоративным и частным клиентам. «Но Mercedes-Benz такие бумаги получит, поэтому нам необходимо понять, как вести себя», — говорил ​Озегович.



До этого «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в Калуге свернута крупноузловая сборка седанов А6 и A8.



В настоящее время завод Volkswagen в Калуге занимается выпуском моделей Tiguan, Polo и Skoda Rapid. Кроме того, в Калуге расположен также завод по выпуску бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211.





