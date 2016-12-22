«Улыбка радуги» Дмитрия Костыгина купит группу «Альпари»

Одна из крупнейших в России сетей по продаже косметики и бытовой химии «Улыбка радуги» Дмитрия Костыгина приобретет казанскую группу «Альпари». Сегмент магазинов дрогери — один из самых быстрорастущих на потребительском рынке

Дмитрий Костыгин (Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС)

Сеть магазинов формата дрогери (в ассортименте — косметика, бытовая химия, товары для дома) «Улыбка радуги», которая занимает второе место по обороту в России в сегменте, договорилась о покупке 100% группы «Альпари» (развивает одноименную сеть, а также магазины «Бьютимаркет» и «Ситимаркет»). Об этом РБК рассказали два источника, близкие к переговорам. По данным ЕГРЮЛ, на дочернюю компанию ТД «Эра», которая развивает «Улыбку радуги», уже переведено 51% сети.

Совладелец «Улыбки радуги» Дмитрий Костыгин подтвердил РБК сделку с «Альпари», отметив, что она «еще не завершена окончательно». Коммерческий директор «Альпари» Игорь Рязанов посоветовал обратиться с вопросами к «Улыбке радуги».

«Улыбка радуги» — один из активов Августа Мейера и Дмитрия Костыгина, которые владеют, в том числе основной долей в сетях «Рив Гош», «Дикая орхидея» и интернет-ретейлере «Юлмарт». Одним из акционеров компании является основатель сети Андрей Трубицын.

«Альпари», в которую сейчас входит более 200 точек, была основана в Татарстане, основной владелец компании — Дмитрий Блохин. В 2017 году «Альпари» приобрела московские сети дрогери «Бьютимаркет» и «Ситимаркет», которые к тому моменту уже объединились в единую структуру. Эта сделка позволила «Альпари» войти в десятку крупнейших сетей дрогери в России. «Улыбка радуги» тоже увеличила количество собственных ​магазинов и стала самой быстрорастущей сетью в сегменте по итогам 2016 года, следует из данных маркетингового агентства «РБК.Исследования рынков». Компания открыла 90 магазинов в 2016 году и около 60 с начала 2017 года. Сейчас в сети 500 магазинов, которые работают в 11 регионах России. Компания анонсировала, что за ближайшие три года планирует расширить сеть в два раза до 1 тыс. торговых точек, вложив это в общей сложности 1,5 млрд руб. Гендиректор сети Алексей Баулин не исключал, что рост будет происходить за счет сделок по слиянию и поглощению. Такой рост уже позволил компании стать второй самой крупной сетью дрогери по выручке после «Магнит косметик», у которой более 3 тыс. магазинов, по данным «Infoline-Аналитики».

Красивый рынок

Формат дрогери в последние годы стал одним из самых привлекательных для розничных компаний. Для одного из крупнейших продуктовых ретейлеров «Магнита» — его сеть дрогери является драйвером роста. За последний год почти все крупнейшие игроки рынка заявляли о планах нарастить количество точек в сети в течение 2017 года. «Магнит косметик» заявлял о планах нарастить сеть на 1,2 тыс. магазинов, Natura Siberica — на 30-40 магазинов, «Санги Стиль» более чем на 200 магазинов.

На рынке не только развиваются крупные сети, но и выходят новые игроки. Так, в середине 2016 года крупнейший в России иностранный ретейлер «Ашан» вывел на российский рынок сеть дрогери Lillapois, в которой сейчас три магазина. «Ашан» планирует открыть еще 1-2 собственных магазина в 2017 года и привлечь франчайзи. В середине 2017 года свою сеть дрогери открыл и генеральный директор девелоперской группы Accent и сооснователь сети дискаунтеров «Копейка» Александр Самонов. Компания планирует открыть в московском регионе 300-350 магазинов

Согласно прогнозу «РБК.Исследования рынков», российский рынок косметики, парфюмерии и бытовой химии в 2017 году может увеличиться на 6,7% до 543,8 млрд руб. Если прогноз осуществиться, он сможет превысить докризисные показатели 2014 года.