Сын Черномырдина с бизнес-партнером подали иск к «Северстали»

Сын Черномырдина Виталий и бизнесмен Андрей Клямко подали иск к «Северстали», выкупившей права на заложенные ими по кредитам акции компании с лицензией на Яковлевский рудник

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«Еврометалл-групп» и «Сфера» подали иск в Арбитражный суд Белгородской области о признании недействительным решения внеочередного общего собрания «Металл-групп» (владеет лицензией на разработку Яковлевского рудника в Белгородской области), на котором был переизбран совет директоров компании. В иске указано, что голосование осуществлялось ПАО «Северсталь». Об этом сообщается в материалах суда. Суд назначил предварительное заседание на 12 сентября.

«Северсталь» в июле выкупила долг ​«Металл-групп» на 12 млрд руб. перед Газпромбанком с дисконтом — за 6 млрд руб. Владельцами «Металл-групп» на паритетной основе являются Виталий Черномырдин, старший сын экс-главы российского правительства Виктора Черномырдина, и бизнесмен Андрей Клямко, по данным источника РБК, близкого к «Северстали». По данным базы «СПАРК-Интерфакс», 51% «Металл-групп» принадлежит ООО «Еврометалл-групп» (ею владеют Дмитрий Медведев и Евгений Мусиенко), 24,9% — ООО «Сфера» (владелец — Temm Engineering Limited), 24% — кипрской Dourlin Commercial Limited.

Акции «Металл-групп» заложены по кредиту, который Газпромбанк перепродал «Северстали», сообщал ее представитель.

«На основании ст. 358.15 Гражданского кодекса РФ, согласно которой залогодержатель долей в ООО осуществляет права участника, было созвано внеочередное собрание «Металл-групп», — пояснил РБК представитель «Северстали». ​По его словам, на этом собрании в полном соответствии с законодательством был избран новый состав совета директоров общества. Об этом 15 августа 2017 года была внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

Получить комментарий у «Еврометалл-групп» и «Сферы» не удалось.

Адвокат коллегии «Форт» Олег Елисеев отметил, что, несмотря на то что такие права у «Северстали» есть, сложно правильно оценить этот спор, не видя устав общества. «Ст. 358.15 ГК РФ позволяет заложить права, внеся в залог свою долю в предприятии. Однако правила создания совета директоров все же прописаны в уставе предприятия, и данные действия не должны противоречить уставу», — пояснил он. Адвокат считает, что этот спор будет долгим, как и все корпоративные споры, и его исход без информации о нюансах сделки непредсказуем. «Вполне возможно, что будет оспорена сама сделка, при которой были заложены права. Это наиболее рациональный ход», — предположил он.

Разведанные запасы Яковлевского рудника составляют около 9,6 млрд т, содержание железа в руде — 61%, обогащения сырья не требуется, говорится в презентации «Северстали». Текущие мощности рудника составляют около 1 млн т в год, однако предприятие планирует увеличить их до 4,5 млн т в год. Покупка рудника в Белгородской области позволит компании увеличить самообеспечение сырьем на 5 п.п., до 115%, оценивал ее представитель.



В 2016 году «Северсталь» закупила на Яковлевском руднике 217 тыс. т сырья, общий объем выпуска продукции на предприятии за год составил 381 тыс. т. Представитель компании называет данные за прошлый год непоказательными, так как рудник значительную часть года простаивал из-за долгов. Для сравнения, в 2015 году это предприятие произвело 954 тыс. т руды, 381 тыс. т из которых приобрела «Северсталь». Всего, по данным компании, Яковлевский рудник в среднем поставляет «Северстали» 30–40% руды.