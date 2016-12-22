В Чили ради пингвинов отказались от горнорудного проекта на $2,5 млрд

Andes Iron намеревалась добывать медную руду в регионе Кокимбо, где расположен заповедник пингвинов Гумбольдта. Правительство отказалось согласовать проект, сославшись на угрозу для экологии. Компания пообещала оспорить решение

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Правительство Чили отказалось одобрить план компании Andes Iron по добыче меди и руды и строительству нового порта близ Национального заповедника пингвинов Гумбольдта. В этом заповеднике обитают пингвины Гумбольдта, которые относятся к уязвимым видам животных по классификации Международного союза охраны природы. Об этом сообщает мексиканское издание El Economista. На реализацию проекта планировалось привлечь $2,5 млрд инвестиций.

Против проекта выступили министерства сельского хозяйства, здравоохранения и окружающей среды, поддержали его Министерство энергетики и Министерство горнодобывающей промышленности.

Власти решили, что разработчики проекта не предоставили гарантий его безопасности для экологии, а также для населения.

Сообщается, что компания Andes Iron может обжаловать это решение в суде. Президент компании Иван Гарридо заявил, что такое решение политически мотивировано и угрожает демократии в Чили. По его словам, правительство до этого одобрило другой проект, который расположен гораздо ближе к зонам обитания пингвинов. Глава Andes Iron заявил, что компания обжалует это решение в суде. По данным издания Cooperativa, Гарридо также заявил, что готов довести дело до Верховного суда.

Издание уточняет, что беспокойство властей связано не только с популяцией пингвинов Гумбольдта, но и с популяциями кошачьих выдр и китов. Им угрожает строительство нового порта, заявили чиновники. «Как министр окружающей среды, я верю в развитие, но развитие нельзя достичь ценой природного наследия или риска здоровью людей, тем более в районах, обладающих уникальной экологической ценностью», — заявил глава соответствующего ведомства Марсело Мена.​

С критикой решения правительства, уто​чняет El Economista, выступила Конфедерация промышленности и торговли и ее глава Альфредо Морено. Он заявил, что страна нуждается в инвестициях, особенно в регионе, где расположен заповедник.