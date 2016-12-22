Минприроды поставило ультиматум Schlumberger из-за санкций США

Министр природных ресурсов Сергей Донской потребовал от американской Schlumberger, претендующей на контроль в Eurasia Drilling, гарантий по работе в проектах под рисками новых санкций

Фото: Richard Carson / Reuters

Министр природных ресурсов Сергей Донской объяснил РБК, что сделку по покупке Schlumberger 51% в нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) блокирует отсутствие гарантий работы на проектах под санкционными рисками.

«EDC работает на участках стратегического характера и участках недр федерального значения. Необходимо, чтобы на нее не распространялись риски, которые в дальнейшем скажутся на работе на этих участках», — пояснил он.

Штаб-квартира Schlumberger находится в Хьюстоне (США). Отвечая на вопрос, как компания, выполняющая условия американских санкций, сможет работать на проектах, которые либо уже попали под санкции, либо находятся под такими рисками, он отметил: «Если компания-покупатель не может этого гарантировать, значит, она актив не покупает».

Представитель EDC​ ранее говорила РБК, что буровая компания сейчас не ведет работы на глубоководном шельфе, месторождениях Арктики или сланцевой нефти, подпадающих под западные санкции.

Донской, однако, пояснил, что требует гарантий от сервисной компании по выполнению обязательств, прописанных в лицензии компании-заказчика, в случае расширения санкций: «Если из-за ограничений, которые будут распространяться на их подрядчика, то есть сервисную компанию, они не смогут выполнить эти условия, то для нас очень важно, чтобы такой сценарий даже не рассматривался. Нам нужно, чтобы компания, если нанимает кого-то, то работа должна быть выполнена без рисков», — сказал он, отвечая на вопрос РБК, какие именно условия по ограничению по этой сделке предложило Минприроды.

Министр добавил, что Минприроды направило свою позицию по этой сделке в ФАС в конце июля текущего года. «А еще я выступал на правительственной комиссии по иностранным инвестициям, когда этот вопрос рассматривался в 2015 году. Позиция остается неизменной», — добавил он.

Представитель Schlumberger в России от комментариев отказался. Глава пресс-службы Eurasia Drilling Company (EDC) Екатерина Янкина сообщила РБК, что официальная позиция Минприроды компании не известна, поэтому она не может ее комментировать.

В середине августа глава ФАС Игорь Артемьев сообщил журналистам, что сделка по покупке американским нефтесервисным концерном Schlumberger 51% в одной из крупнейших российских буровых компаний Eurasia Drilling «имеет большие проблемы» в текущей политической ситуации. По его словам, с того раза, как американский концерн пытался приобрести российскую буровую компанию в 2015 году, «ничего особо не поменялось». Кроме того, подчеркнул Артемьев, жесткую позицию заняло российское Минприроды, цитировали его тогда «РИА Новости».



Schlumberger придется получить специальное разрешение на сделку у Минфина США, так как сейчас заключению сделки мешают санкции, введенные Вашингтоном в отношении российских энергетических компаний, отмечал 16 августа глава ФАС. Артемьев добавил, что гарантией того, что США не заблокируют работу крупнейшего стратегического актива России по бурению, может стать только разрешение официального Вашингтона или «лампа Аладдина». «Дайте мне гарантии. Либо лампу Аладдина, либо разрешение правительства США, которое будет гарантировать, что на них (на EDC. — РБК) не будет распространяться санкционный вариант. Вопрос-то только в этом», — подчеркнул Артемьев (цитата по «Интерфакс»).



В июле 2017 года Schlumberger договорился о покупке контролирующей доли EDC. В сообщении EDC тогда отмечалось, что сделка нуждается в одобрении ФАС.



Как ранее сообщал РБК, после извещения о предстоящей сделке Министерство природных ресурсов России обратилось к семи крупным нефтяным компаниям с просьбой предоставить ведомству информацию о том, на каких участках недр федерального значения выполняет сервисные работы компания EDC. Запрос Минприроды был направлен в «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, Total, ExxonMobil и Shell. Глава пресс-службы Минприроды Николай Гудков подтвердил РБК 22 августа, что ряд этих компаний ответили на запрос ведомства, что EDC работает на участках федерального значения, не уточнив количество участков и названий компаний-заказчиков.