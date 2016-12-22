Прибыль «Аптечной сети «36,6» выросла впервые за два года

Прибыль «Аптечной сети «36,6» выросла впервые с 2015 года. В последние годы сеть активно развивалась за счет сделок, что негативно сказывалось на ее финансовых показателях

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Прибыль «Аптечной сети «36,6», крупнейшего продавца лекарств в России по итогам 2016 года, за первые шесть месяцев 2017 года составила 345 млн руб. Это в 10 раз выше, чем сеть получила по итогам аналогичного периода 2016 года. Об этом говорится в отчетности компании. В последний раз чистая прибыль «Аптечной сети «36,6» росла по итогам первого полугодия 2015 года, когда составляла 572 млн руб. по сравнению с 399 млн руб. убытка годом ранее.

Выручка сети в первом полугодии составила 24,7 млрд руб., что на 8% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Валовая прибыль выросла на 20% год к году, до 7,6 млрд руб. При этом совокупный финансовый долг компании вырос более чем в полтора раза, до 26,5 млрд руб.

За 2016 год «Аптечная сеть «36,6» закрыла сразу несколько сделок и понесла из-за этого убытки, поясняла компания. Прошлогодние сделки создали хорошую базу для дальнейшего развития компании, замечает представитель «Аптечной сети 36,6» Алексей Киселев-Романов. «Мы вышли на новый уровень товарного обслуживания собственной розницы, получили возможность увеличить портфель прямых контрактов, оптимизировали внутренние процессы», — поясняет он. «Положительный финансовый итог первого полугодия», по его словам, стал результатом этой работы.

В 2016 году группа провела слияние с аптечной сетью «А5» и приобрела российское подразделение дистрибьютора Alliance Healthcare Russia у американской Walgreens в обмен на 15% акций сети. Группа росла за счет поглощения других сетей аптек уже не первый год. Так, только в 2015 году компания завершила другое крупное слияние — с группой A.v.e (управляла «Горздрав» и A.v.e). А еще ранее, в 2014 году, «Аптечная сеть 36,6» приобрела сети «Старый лекарь» и «03» у финской Oriola-KD, которые позднее переименовала в свои бренды — «36,6» и «Горздрав».

После слияния с «А5» в объединенной компании 10% получила структура владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева — ООО «Концерн «Россиум», еще 13,7% — структура фонда Baring Vostok — кипрской Douflero Holdings Limited. У основного акционера компании (кипрской Palesora Limited, бенефициарами которой являются Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе) после сделки было более 50% акций, рассказывал РБК представитель компании. Однако по итогам полугодия доля Palesora сократилась до 45,02%, следует из отчетности компании.

«Аптечная сеть 36,6» — крупнейший игрок рынка по выручке с 2015 года. Но по итогам первого полугодия 2017 года группу обогнала сеть «Ригла» — аптечное подразделение фармкомпании «Протек». Всего три крупнейших игрока рынка («Ригла», «Аптечная сеть 36,6» и «Имплозия») занимают десятую часть всего розничного рынка лекарств по итогам первых шести месяцев 2017 года, следует из данных Alpha Research&Marketing. В целом коммерческий фармрынок по итогам первого полугодия составил 551,2 млрд руб.

«Аптечной сети 36,6» необходимо найти баланс между прибыльностью и наращиванием доли рынка для удержания лидерства, говорит гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.