Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,36 58,93 EUR Нал. 69,85 69,23 USD Бирж. 59,01 -0,14 EUR Бирж. 69,46 -0,43 USD ЦБ. 59,04 -0,10 EUR ЦБ. 69,59 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 ММВБ 1947,71 +0,52% РТС 1039,90 +0,54% Brent 51,94 +0,46% DJIA 21859,11 +0,72% Nasdaq 6291,80 +1,27% FTSE 7381,74 +0,86%
Аукцион по продаже «Новинского пассажа» пройдет до конца года
Лента новостей
СМИ назвали причину отказа Месси от нового контракта с «Барселоной» 19:23, Спорт «Барселона» потребовала от Неймара €8,5 млн за расторжение контракта 18:58, Общество В Твери погиб разработчик IT-системы управления войсками Минобороны 18:53, Технологии и медиа Из хутора под Волгоградом эвакуировали 600 человек из-за пожара в степи 18:51, Общество Три горящих частных дома обрушились в поселке в Новой Москве 18:49, Общество Афганский провал: почему США пришлось изменить стратегию поддержки Кабула 18:47, Политика Суд продлил арест экс-губернатору Никите Белых 18:40, Общество Серебренников назвал обвинения в свой адрес абсурдом 18:30, Общество Пятерым членам «банды ГТА» продлили арест на четыре месяца 18:15, Общество США ввели санкции против четырех россиян за связи с КНДР 18:14, Политика «Снижение цен на 80%» на фрукты и овощи оказалось ошибкой сканирования 18:09, Экономика Башкирский телеканал заявил о «несанкционированной врезке» в прямой эфир 18:05, Технологии и медиа После допроса Серебренникова увезли в СИЗО «Матросская тишина» 18:03, Общество Киев назвал статью NYT о передаче двигателей в КНДР провокацией России 18:02, Политика Адвокат рассказал о планах СК отправить Серебренникова под арест 17:41, Общество В Польше возбудили уголовное дело против экс-президента Леха Валенсы 17:39, Политика МЧС предупредило о риске пожаров из-за жары в Москве 17:26, Общество Киев предупредил о потере 43% грузооборота Мариуполя из-за моста в Крым 17:10, Экономика Вторая попытка Google: почему «умные» очки рано хоронить 17:09, Свое дело Киев начнет вещание 11 телеканалов и четырех радиостанций в ЛНР 17:07, Политика АвтоВАЗ назвал сроки поставки автомобилей Lada на Кубу 17:00, Бизнес Праздник не для всех: как в США смотрели солнечное затмение 17:00, Стиль СМИ сообщили о гибели в Сирии 80 человек за сутки от ударов коалиции США 16:51, Политика Китайцы и корейцы поборются за подряд на строящейся верфи «Роснефти» 16:42, Бизнес Украина попросит Германию о помощи по делу о выступлении Scooter в Крыму 16:42, Общество Режиссеру Серебренникову предъявили обвинение 16:40, Общество Власти Москвы анонсировали новую волну сноса самостроя 16:38, Общество В подмосковном Щелково мужчину прооперировали после укуса верблюда 16:30, Общество
Аукцион по продаже «Новинского пассажа» пройдет до конца года
Бизнес, 13:00
0
Аукцион по продаже «Новинского пассажа» пройдет до конца года
ВЭБ вернулся к идее продажи «Новинского пассажа» — соответствующий аукцион планируется провести до конца года. Поиск покупателя идет с 2011 года, но только на фоне восстановления рынка в 2017 году сделка может состояться
Деловой центр «Новинский пассаж» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Структуры Внешэкономбанка (ВЭБ) вернулись к идее продажи столичного торгово-офисного «Новинского пассажа», рассказали РБК представители трех международных компаний, работающих на рынке коммерческой недвижимости.

Переговоры с потенциальными инвесторами ведет «ВЭБ Капитал» — инвестиционная компания ВЭБа, созданная в 2014 году для управления непрофильными и проблемными активами группы.

«ВЭБ Капитал» действительно ведет переговоры о продаже «Новинского пассажа», — подтвердил РБК представитель инвесткомпании. — Аукцион планируется провести до конца года».

«Новинский пассаж», расположенный на Садовом кольце, — один из знаковых коммерческих объектов Москвы. Его площадь 78 тыс. кв. м, из которых сдается в аренду 36,7 тыс. кв. м офисов и 10,5 тыс. кв. м торговых центров. В собственности ОАО «Новинский бульвар, 31», владеющего активом, участок в 6,6 га, еще 1,4 га находятся в аренде. Среди арендаторов офисной части комплекса — компании Samsung. Exxon Mobil и Glencore. Вакансия в здании находится на минимальном уровне для объектов класса «А» — 11,5% (в среднем в Москве вакантность составляет 21%), говорит партнер отдела оценки Cushman & Wakefield Олег Такоев.

ВЭБу актив достался в результате санации банка «Глобэкс» в 2008 году. Поиски его покупателей ведутся с 2011 года. В 2013 году «Коммерсантъ» писал, что покупкой объекта заинтересованы сразу несколько потенциальных инвесторов, однако цену в $420 млн они посчитали завышенной. В середине 2014 году «ВЭБ Капитал» официально объявил о продаже здания, а в сентябре представитель группы «Сафмар» заявил о покупке объекта за 13,5 млрд руб. ($360 млн по курсу ЦБ на начало сентября 2014 года). Но в начале 2015 года сделка сорвалась из-за обвала курса рубля и кризиса на рынке коммерческой недвижимости.

В январе 2017 года глава ВЭБа Сергей Горьков и вовсе заявил, что госкорпорация не намерена продавать «Новинский пассаж», который «несет 1 млрд руб. дивидендов в год». «От тех, кто несет доход, нужно избавляться в последнюю очередь. Рынок недвижимости в общем и целом не настолько хорош», — пояснял он.

Окончательного списка претендентов пока нет, «ВЭБ Капитал» по-прежнему продолжает встречи, утверждает источник на коммерческом рынке. В разное время, по словам собеседника РБК, зданием интересовались китайская корпорация Fosun, «Сафмар» и O1 Properties Бориса Минца. Последнего претендента сразу два источника РБК называют «основным кандидатом на покупку». Впрочем, в пресс-службах O1 и «Сафмар» опровергли информацию о переговорах. Директор Fosun Алексей Литвинцев не ответил на запрос РБК.

Собственник вряд ли сможет выручить больше $300 млн. По оценке партнера Colliers International Станислава Бибика, цена актива — около 15-18 млрд руб. ($250–300 млн по курсу ЦБ). С такой оценкой согласна и гендиректор Avica Наталия Тишендорф. «Здание достаточно старое с низкой долей арендопригодных площадей, поэтому оно вряд ли будет стоить больше 14 млрд руб. ($230 млн), считает директор департамента оценки Knight Frank Ольга Кочетова. Цена может быть еще ниже — от $190 млн до 230 млн, считает директор департамента консалтинга, исследований и оценки S.A. Ricci Александр Морозов.

«Сегодня ситуация на рынке выправилась: активизировались инвесторы, а курс рубля стабилен, поэтому у собственника больше шансов продать актив, — уверен директор группы по сопровождению сделок с недвижимостью PwC Саян Цыренов. — Несмотря на то что здание было построено больше 10 лет назад, его занимают высококачественные арендаторы». При этом новый собственник может значительно повысить доходность за счет оптимизации процесса управления объекта и улучшения работы торговой галереи, добавляет Цыренов.

Авторы: Алексей Пастушин, Ирина Парфентьева.
Теги: ВЭБ , продажа , бизнес-центр , Fosun , O1 Properties , «Сафмар»
Главное
«Снижение цен на 80%» на фрукты и овощи оказалось ошибкой сканирования Экономика
Материалы по теме
Братья Гуцериевы купили «Новинский пассаж» Экономика
Китайские инвесторы купили здание Военторга у миллиардера Рыболовлева Бизнес
Интерес иностранцев к коммерческой недвижимости вырос впервые с 2013 года Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку