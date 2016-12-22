Сбербанк профинансирует реставрацию дома Наркомфина

Сбербанк профинансирует реставрацию дома Народного комиссариата финансов СССР (Дом Наркомфина) — одного из самых известных памятников эпохи конструктивизма, говорится в сообщении банка. Обеспеченная кредитная линия на 855 млн руб. открыта для собственника здания — ООО «Лига Прав».

Построенное в 1928-1930 годах здание на Новинском бульваре является памятником архитектуры и с 2006 года включено в список памятников мировой культуры, находящихся под угрозой исчезновения.

Дом построен по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Реставрацией, которую планируется завершить в 2019 году, будет руководить Алексей Гинзбург — внук Моисея Гинзбурга.

В рамках реконструкции, дому Наркомфина будет возвращен его исторический облик и он снова станет жилым. В частности, планируется вернуть один из главных признаков здания — композицию «дома-корабля». По историческим аналогам будут реставрированы и воссозданы исторические элементы фасадов, включая витраж коммунального корпуса, 7 и 8 этажи планируется вновь использовать для постоянного и временного проживания, кровля станет эксплуатируемой и будет использоваться для проведения мероприятий. ​

Как заявлял в начале августа мэр Москвы Сергей Собянин, «к сожалению, последнее десятилетие [дом Наркомфина] был знаменит не только своей архитектурой, но и крайне плохим техническим состоянием. Фактически существовала угроза полной утраты памятника. Поэтому мы приветствуем, что у здания наконец, появился единый собственник, который начал реставрационные работы», — отметил мэр.

Единоличного владельца, дом получил в августе 2016 года, когда бывший директор правового департамента инвестиционной группы «Коперник», владелец ООО «Лига прав» Гарегин Барсумян купил у московских властей 1,6 тыс. кв. м площади в доме Наркомфина. Еще около 2 тыс. кв. м ранее «Лига прав» купила у ИГ «Коперник».