Правительство не поддержало законопроект о запрете вейпинга в парках

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Законопроект депутата Бориса Чернышева, предлагавшего ​запретить курение вейпов в прогулочных зонах, не получил одобрение правительства. Однако это не единственная инициатива, касающаяся регулирования альтернативных способов курения

Правительство России вынесло отрицательное заключение на законопроект депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышева, предлагавшего ​запретить курение вейпов в прогулочных зонах: парках, пешеходных зонах, скверах. «Правительство РФ законопроект не поддерживает», — говорится в официальном отзыве (есть в распоряжении РБК).

Направленность документа на создание дополнительных механизмов по охране здоровья граждан «заслуживает внимания», однако содержащиеся в нем предложения недостаточно проработаны, а также требуют внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), следует из отзыва.

В частности, законопроект предлагает дополнить перечень территорий и объектов, где запрещено курение табака, прогулочными зонами. «Однако из предлагаемого определения прогулочной зоны невозможно сделать вывод о границах указанной территории, что может вызвать сложности на практике в части привлечения к административной ответственности», — отмечается в документе. Это дополнение также не согласуется с направленностью законопроекта на защиту граждан от воздействия дыма именно электронных испарителей, а не табачной продукции.

Кроме того, предлагаемый законопроектом запрет на продажу вейпов несовершеннолетним и на вовлечение детей в процесс потребления такой продукции требует внесения изменений в КоАП, отмечают в правительстве.

Как ранее писал РБК, законопроект Чернышева о внесении изменений в ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» был размещен в базе данных Госдумы 1 декабря 2016 года. Целью документа указывалось «регулирование продажи и употребления электронных устройств, имитирующих курение (так называемые вейпы)». В частности, депутат предлагал ограничить использование вейпов в прогулочных зонах и запретить продажу их несовершеннолетним.

Законопроект указывал на необходимость разработки технических регламентов на такой вид сигарет.

Это не единственный законопроект, касающийся регулирования альтернативных способов курения. Как сообщал РБК, в апреле 2017 года сенаторы Лариса Тюрина, Валерий Рязанский и Эдуард Исаков внесли в Госдуму законопроект, который также предлагает ограничить использование вейпов и кальянов «на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Его авторы выступают за ограничение рекламы электронных курительных изделий и кальянов и введение запрета на продажу данных изделий несовершеннолетним.

В России уже действуют некоторые ограничения на использование вейпов. Так, «Российские железные дороги» запретили использовать «электронные сигареты и иные электронные системы доставки никотина» в поездах дальнего следования. В компании-монополисте считают, что использующие электронные сигареты пассажиры мешают другим, в том числе детям.

Несмотря на планируемые и действующие ограничения, популярность вейпов растет. По данным агентства Kantar, доля курильщиков электронных устройств в России с 2014 года выросла почти в два раза: на конец 2016 года ежедневно электронными курительными устройствами пользуются 1,4% россиян, в 2015 году эта доля составляла 1,1%, в 2014 году — 0,8%. Для сравнения, в США таких курильщиков 5,2%, в Италии — 4,7%, в Великобритании — 4,1%.