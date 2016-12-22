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Владелец люксового ТЦ «Гименей» продаст свои девелоперские проекты
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10:00
Алексей Пастушин
Владелец люксового ТЦ «Гименей» продаст свои девелоперские проекты
Фото: Борис Кавашкин / ТАСС
Александр Удодов, которому принадлежит люксовый ТЦ «Гименей» в центре Москвы, решил продать два участка под строительство жилья на юге и западе столицы. Недавно бизнесмен оформил на них разрешительную документацию и теперь перепродает в несколько раз дороже, чем купил

Бумажный девелопер

О намерении предпринимателя Александра Удодова продать два своих девелоперских проекта в Москве РБК рассказали два риелтора, специализирующиеся на операциях с землей, и подтвердил генеральный директор компании «Гео Девелопмент» Максим Лещев. Речь идет о проектах в общей сложности на 135 тыс. кв. м жилья, разделенных примерно поровну между двумя участками — в 1-м Сетуньском проезде, вл. 6–10 (2,2 га) и на пересечении Симоновской наб. и Автозаводской ул. (2,1 га). Продавец хочет получить 2,3 млрд руб. за первый участок на западе Москвы и 1,5 млрд руб. за второй, на юге столицы, говорят собеседники РБК.

По словам Лещева, в данном случае Удодов выступает как «бумажный девелопер», который зарабатывает на том, что покупает землю без документов, оформляет разрешительную документацию и перепродает в несколько раз дороже. По первому проекту в конце декабря 2016 года уже получен ГПЗУ (копия есть в распоряжении РБК). По второму имеется положительное решение рабочей группы ГЗК (копия также есть у РБК). Цену продажи Лещев считает адекватной современным рыночным реалиям, указывая при этом, что продавец рассматривает различные варианты выхода из проекта — как единовременную продажу за деньги, так и в рассрочку.

Согласно выписке из ЕГРП, участки принадлежат ООО «Кроссбилл» и ООО «Нева Информ» соответственно. Право собственности по обоим участкам было зарегистрировано в середине апреля 2016 года, говорится в документе. В базе СПАРК указано, что генеральным директором обеих компаний является Александр Удодов, который также контролирует по 50% уставного капитала в каждой из этих компаний. Вторые 50% принадлежат некоему Михаилу Давидянцу. Опрошенные РБК участники рынка недвижимости говорят, что в переговорах по продаже участков никогда не упоминалось имя Давидянца и они не слышали о нем ранее.

Получить комментарии Александра Удодова в пятницу вечером не удалось.

За рекой и ТТК

В материалах, которые есть в распоряжении РБК, указано, что в 1-м Сетуньском проезде предусмотрено строительство в общей сложности 67,2 тыс. кв. м жилья. На Симоновской набережной может быть построено чуть больше — 68 тыс. кв. м, из которых продаваемая площадь квартир составит 43,4 тыс. кв. м, говорится в презентации проекта (есть у РБК). При затратах на строительство в 5,5 млрд руб., выручка от продажи квартир на набережной составит 9 млрд руб., следует из документа.

Начальник отдела исследований ИРН Консалтинг Татьяна Бокачева сомневается в подобных расчетах. Проект на Симоновской набережной столкнется с серьезной конкуренцией с «Зилартом», который сейчас строит рядом компания ЛСР, поясняет эксперт. «С учетом того, что он [участок, принадлежащий Удодову] отрезан от внешнего мира рекой, ТТК и расположенным рядом ТЦ «Ривьера», девелоперу будет достаточно сложно его продавать, если он не пойдет на демпинг», — считает Бокачева.

По ее мнению, проект в районе 1-го Сетуньского проезда выглядит более привлекательно. Сейчас здесь мало предложения жилья в новостройках, а имеющиеся продаются по 500 тыс. руб. за 1 кв. м и выше, рассуждает Бокачева. Правда, участок расположен в промзоне в непосредственной близости к ТТК, поэтому квартиры будут продаваться здесь в среднем по 250 тыс. руб. за 1 кв. м, считает эксперт. Таким образом, при ориентировочном объеме жилья 43 тыс. кв. м выручка от его продажи может достичь около 10,8 млрд руб. Затраты на строительство при этом примерно составят 5,6 млрд руб.

Brioni и шампиньоны

Александр Удодов является единственным владельцем ТЦ «Гименей», писали «Ведомости» в 2014 году. На территории торгового центра площадью около 15 тыс. кв. м представлены бутики Armani Collezioni, Brioni и других люксовых брендов. В марте 2015 года Удовдов купил у «Детского мира» расположенную рядом «детскую галерею на Якиманке» (около 8,8 тыс. кв. м), которую позже закрыл на реконструкцию, чтобы превратить в люксовый торговый центр. В частности, здесь должны были разместиться магазины под брендами компании Mercury. Первоначально планировалось, что торговый центр вновь откроется в конце 2015 года, но реконструкция затянулась,

Портфель недвижимости Александра Удодова также включает торгово-развлекательный комплекс «У Речного» (более 15 тыс. кв. м) и ТРЦ «Апрель» в Обнинске (почти 13 тыс. кв. м). В апреле 2017 года также стало известно, что предприниматель занялся выращиванием шампиньонов: его компания «Грибная радуга» получила кредит Альфа-банка в размере около 1 млрд руб. и к 2019 году должна производить 12 тыс. т грибов ежегодно. 

Теги
жилье, люкс, квартиры, Земля, новостройки
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