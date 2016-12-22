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Руководство «Черкизово» заподозрили в выводе 300 млн руб. в офшоры
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Руководство «Черкизово» заподозрили в выводе 300 млн руб. в офшоры
Бизнес, 12:29
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Руководство «Черкизово» заподозрили в выводе 300 млн руб. в офшоры
Крупный российский агрохолдинг заподозрили в выводе в офшор около 300 млн руб. и занижении налоговой ставки, сообщили в МВД. По словам источника РБК в правоохранительных органах, речь идет о руководстве группы «Черкизово»
Фото: пресс-служба ОАО «Группа Черкизово» / ТАСС

Руководство группы компаний «Черкизово» заподозрили в занижении налоговой ставки и выводе в офшорную зону примерно 300 млн руб. Об этом РБК рассказал источник в правоохранительных органах.

Как сообщила ранее пресс-служба МВД России, под следствие попали руководители «крупного агрохолдинга», не уточнив, о какой именно организации идет речь. Правоохранители отметили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что руководство холдинга организовали незаконные офшорные схемы при выплате дивидендов своему кипрскому владельцу — технической транзитной компании с целью незаконного занижения налоговой ставки с 15 до 5%.

По признакам этого дела Следственный комитет (СКР) России открыл уголовное разбирательство по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет. Обвиняемых могут также лишить свободы на срок до шести лет.

В самой группе «Черкизово» за запрос РБК ответили, что в курсе ситуации.

​В конце марта полиция проводила обыски на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе с связи с делом о хищении 16 млн руб. и изъяла документы, которые имели значение для расследования уголовного дела. В полиции тогда пояснили, что руководство одного из московских мясоперерабатывающих предприятий с целью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость представило в налоговый орган декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о подлежащем возмещению НДС в сумме более 16 млн руб.

Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ) входит в ПАО «Группа Черкизово». В базе СПАРК указано, что совладельцами группы являются зарегистрированная на Бермудских островах MB Kapital Partners Ltd, американский The Bank of New York Mellon, ООО «УК «Михайловский», CG Marketing and Finance Ltd, ЗАО «Моссельпром», а также три частных лица: Людмила Михайлова, Евгений Михайлов и Юрий Дьячук. В 2016 году выручка ЧМПЗ составила 32,4 млрд руб., в 2015-м — 29,9 млрд руб. Чистый убыток в прошлом году составил 1,758 млрд руб.

Сама группа «Черкизово» насчитывает восемь птицеводческих комплексов, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов и более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Авторы: Анна Трунина, Наталья Новопашина.
Теги: офшор , вывод активов , группа «Черкизово»
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