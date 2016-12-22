Смена караула: чем помог ФГУП «Охрана» переход от МВД к Росгвардии

Новичок в списке 500 крупнейших компаний ФГУП «Охрана» Росгвардии — доминирующий игрок на рынке охранных услуг и фактический регулятор этого рынка

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Точных данных о размере российского рынка охранных услуг нет: его участники не отличаются большой открытостью и стремлением обнародовать свои показатели. Например, ресурс Оxraha.ru оценивал объем российского рынка в 2015 году примерно в 420 млрд руб. Коммерческий директор охранного агентства «АКМ Групп» Алексей Щедрин согласился с этой цифрой и заявил, что в 2016 году объем рынка мог снизиться примерно на 10%: «На рынке кризис, многие охранные предприятия снимают охрану с объектов — клиенты разоряются или экономят». Глава «Корпорации Шериф» Виктор Савин считает, что в прошлом году объем рынка составил 400 млрд руб., а директор по маркетингу ООО «ЧОП «Легис» Александр Бондарь не склонен драматизировать ситуацию и размер рынка оценивает примерно в 500 млрд руб.

В отраслевых рейтингах традиционно лидируют ФГУПы, конкуренцию которым может составить лишь входящее в государственную корпорацию «Ростех» ЗАО «РТ-Охрана» (см. инфографику). Крупнейшим из них по выручке традиционно является федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта» (ФГП «ВО ЖДТ», бывшая военизированная охрана Министерства путей сообщения), занявшее в рейтинге этого года 377-е место.

По размеру выручки «Охрана» Росгвардии пока уступает железнодорожной охране, но значительно превосходит ее по диверсификации выручки и административному ресурсу. ФГУП «Охрана» Росгвардии — это более 53 тыс. сотрудников, более 100 тыс. объектов и 80 филиалов в субъектах РФ. Сама эта структура берет начало от вневедомственной охраны при органах внутренних дел, которая была реорганизована в 2005 году во ФГУП «Охрана» МВД России. Создание в апреле 2016 года Росгвардии и перевод под ее крыло «Охраны» повлекли за собой не только переименование последней, но и более важные последствия.

В состав Росгвардии, созданной на базе внутренних войск МВД, вошли до 400 тыс. человек из числа сотрудников ОМОНа, СОБРа и ФГУП «Охрана», а бюджет новой структуры на 2017–2019 годы составил 630,9 млрд руб., примерно по 210 млрд руб. в год. В Росгвардию также перешли подразделения лицензионно-разрешительной работы. Для ФГУП «Охрана» все это открыло захватывающие перспективы.

Новый административный ресурс позволяет Росгвардии отзывать лицензии у ЧОПов за нарушения, и в 2016 году она прекратила деятельность 637 частных охранных предприятий в большинстве случаев из-за грубых нарушений, связанных с правилами оборота оружия. Как заявил на брифинге в конце 2016 года заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев, подразделения лицензионно-разрешительной работы контролируют деятельность всех 23,3 тыс. частных охранных организаций России, которые в своей работе используют 80,4 тыс. единиц служебного оружия.

«Все оружейные комнаты ставятся на пульт ФГУП «Охрана», они же определяют тип охранной сигнализации, — говорит Щедрин из «АКМ Групп». — И они же могут добровольно-принудительно заставить нас это оборудование поменять через год или полгода, причем за счет заказчика, то есть за наш счет». Он также добавил, что ФГУП «Охрана» получило право на безальтернативной основе брать под охрану такие объекты, как аптеки или магазины с лицензией на алкоголь.

В октябре 2016 года вышло постановление правительства №1067, возложившее на Росгвардию федеральный контроль за безопасностью объектов топливно-энергетического комплекса — всего 7,1 тыс., включенных в формируемый Минэнерго реестр. Это вызвало живой интерес у представителей дочерних охранных предприятий крупных нефтяных компаний, атомных и электростанций.

Не меньшее оживление царило среди специалистов по транспортной безопасности, узнавших, что, согласно пп. 16 п. 9 раздела II «Положения о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации» от 30.09.2016, Росгвардия теперь «принимает в пределах своей компетенции участие в разработке мер по обеспечению авиационной безопасности в области гражданской авиации».

А в январе 2017-го правительство одобрило предложения Минпромторга и Росгвардии о присоединении к ФГУП «Охрана» ведомственной охраны объектов промышленности — более 18 тыс. вохровцев Минпромторга влились в ряды Росгвардии. Не исключено, что это только начало, писала в феврале «Российская газета», остается еще более десятка органов исполнительной власти и учреждений, имеющих собственные вооруженные формирования: Минатом, Минфин, Гознак и другие режимные предприятия. То есть «Охрана» Росгвардии, которая в 2016 году нарастила выручку на 15%, до 17,55 млрд руб., сохраняет высокий потенциал для дальнейшего роста.