Ретейлерам не разрешат до 2021 года торговать алкоголем через интернет

Минфин кардинально пересмотрел свой подход к легализации продаж алкоголя в интернете. По новому замыслу чиновников, от онлайн-торговли до 2021 года будут отстранены одни из инициаторов этой реформы — ретейлеры

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Минфин подготовил новую версию законопроекта, разрешающего продажу алкоголя в интернете. Обновленный вариант документа опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Министерство, в частности, отказалось от поэтапной легализации онлайн-торговли. Ранее планировалось, что с января 2018 года будет разрешена продажа в интернете пива, медовухи и марочных вин, а с января 2019-го — уже и крепкого алкоголя. Теперь Минфин предлагает разрешить со следующего года торговлю в Рунете любым алкоголем независимо от крепости напитка. При этом чиновники готовы пойти навстречу онлайн-продавцам пива, сидра, медовухи и пуаре — они по замыслу чиновников смогут торговать этими напитками без специальной лицензии на интернет-продажу алкоголя (в офлайне на продажу этих напитков лицензия также не требуется). Таких продавцов внесут в специальный реестр, вести который будет Росалкогольрегулирование. «Дистанционная торговля должна быть открыта одновременно для всех видов алкогольной продукции», — соглашается с идеей Минфина директор по корпоративным отношениям Diageo в России Елена Кузнецова.

Однако, как следует из обновленного законопроекта, круг онлайн-продавцов на первом этапе будет сужен. Право на интернет-торговлю алкоголем в первые четыре года будет только у действующих производителей алкоголя и оптовиков. Как сказано в законопроекте, «лица, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и (или) розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — иными словами, ретейлеры и рестораторы — смогут продавать спиртное через интернет лишь с 1 января 2021 года.

Именно ретейлеры выступали одними из инициаторов легализации онлайн-продаж алкоголя. В конце 2016 года, как сообщал «Коммерсантъ», X5 Retail Group, «Ашан», «Метро Кэш энд Керрри», «Утконос», Simple и другие розничные продавцы подготовили план такой интернет-торговли: склад интернет-магазина оборудуется универсальным транспортным модулем ЕГАИС и встает на учет в Росалкогольрегулирование, а доставку товара осуществляет только штатный курьер такого магазина.

В 2016-м розничные продажи в России всех спиртных напитков снизились, свидетельствуют данные Росстата. Пива (без учета пивных коктейлей) — на 3,7%, до 780,6 млн декалитров, водки и ликеро-водочных изделий — на 0,6%, до 96,6 млн декалитров; тихих вин — на 2,3%, до 84,9 млн декалитров, шампанских и игристых вин — на 6,9%, до 22 млн декалитров. Через магазины продается около 97% всего алкоголя, через сегмент Horeca (бары, рестораны, кафе, отели и т.п.) — лишь 3%, оценивает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

В пресс-службе Минфина появившуюся отсрочку для ретейлеров и рестораторов объясняют их большим количеством: сначала механизм интернет-торговли протестируют на производителях и оптовиках, а потом распространят «на более широкий круг».

Эта отсрочка станет неприятным сюрпризом для ретейлеров, которые рассчитывали на участие в программе уже с 2018 года, констатирует предправления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Это будет ударом для ретейлеров, соглашается на условиях анонимности представитель одной из розничных сетей, поясняя, что в концепции интернет-продаж некоторых крупных игроков наверняка делалась ставка на алкоголь, так как это высокомаржинальный продукт.

О намерении развивать на основе известного бренда современный онлайн-супермаркет заявлял, к примеру, менеджмент «Перекрестка». Этот проект стартовал в 2017 году, указано в отчетности X5 Retail Group, владельца «Перекрестка». У сети «О'кей» онлайн-продажи в 2016-м выросли на порядок, до 661 млн руб., через интернет было продано почти 1,5 тыс. т продуктов, сообщал этот ретейлер.

Впрочем, ретейлеры зачастую сегодня выступают еще и как оптовики. Правда, доля таких оптовых продаж у них невелика: например, у «Магнита» они в первом полугодии 2017 года равнялись почти 5,8 млрд руб., что соответствует лишь 1% всей выручки сети. Возможно, организация, имеющая лицензию и на розничную, и на оптовую продажу алкоголя, сможет получить лицензию на интернет-торговлю, полагает Андрей Карпов.

В пресс-службах X5 Retail Group, «О'кей» и «Магнита» не ответили на запрос РБК.

Рестораторы по поводу предложенной Минфином отсрочки на интернет-продажу не переживают. «Доставка алкоголя вместе с едой была бы хорошей возможностью, но бороться за это сегодня не стоит, так как в отрасли есть более глобальные задачи», — считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

В мире в интернете алкоголь покупают в среднем 8% потребителей спиртного, утверждают аналитики Profitero на основе опросов исследовательской компании Nielsen (30 тыс. респондентов в 63 странах, осень 2016 года). Больше всего онлайн-продажи спиртного развиты в Китае (27% всех потребителей), Японии (22%) и Великобритании (21%). В России, где интернет-магазины сейчас работают незаконно, этот показатель равен, по данным Profitero, 4%.