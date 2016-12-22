Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,49 57,62 EUR Нал. 70,17 69,13 USD Бирж. 58,13 +0,00 EUR Бирж. 69,13 -0,59 USD ЦБ. 58,13 +0,03 EUR ЦБ. 69,77 +0,09 EUR/USD 1,19 -0,01 BTC/USD Бирж. 3963,21 +70,51 ММВБ 2057,53 +0,42% РТС 1122,43 +1,24% Brent 56,18 +1,41% DJIA 22408,75 +0,17% Nasdaq 6456,04 -0,08% FTSE 7271,95 -0,05%
Ретейлерам не разрешат до 2021 года торговать алкоголем через интернет
Лента новостей
Ретейлерам не разрешат до 2021 года торговать алкоголем через интернет 00:03, Бизнес Избитого координатора штаба Навального допросили по делу о нападении 20 сен, 23:47, Общество Массовую драку мигрантов с охранниками пресекли у ТЦ в Москве 20 сен, 23:39, Общество В Кремле рассказали о проработке встречи Путина и Эрдогана 20 сен, 23:17, Политика Помощь сверху: почему второй крупный банк попросил ЦБ о санации 20 сен, 23:09, Финансы Земан назвал выступление Трампа в ООН выставлением оценок плохим ученикам 20 сен, 22:37, Политика Пентагон отверг обвинения в поддержке наступления террористов в Идлибе 20 сен, 22:36, Политика Задорнов раскрыл размер кредитной линии ЦБ для «ФК Открытие» 20 сен, 22:17, Финансы Пенс и Порошенко покинули Совбез ООН перед выступлением Лаврова 20 сен, 22:12, Политика В Карачаево-Черкессии 19 человек пострадали в ДТП с автобусом 20 сен, 21:54, Общество Педагог в кармане: как технологии станут конкурентами живым учителям 20 сен, 21:49, Свое дело Украина ввела санкции против 18 российских компаний 20 сен, 21:43, Бизнес СМИ опубликовали видео ударов по окружившим российский взвод боевикам 20 сен, 21:30, Политика Фонд Ди Каприо пожертвовал рекордные за свою историю $20 млн 20 сен, 21:29, Общество За день в Москве эвакуировали восемь торговых центров 20 сен, 21:21, Общество Новак рассказал об интересе ЛУКОЙЛа к месторождениям в Алжире 20 сен, 21:16, Бизнес Экологическая политика Китая спровоцировала «стальной бум» в России 20 сен, 21:03, Бизнес ФРС США оставила неизменной процентную ставку 20 сен, 21:02, Деньги «Спартак» одержал первую выездную победу в сезоне 20 сен, 21:00, Спорт СМИ узнали об экстренной посадке в Перми самолета китайской авиакомпании 20 сен, 20:52, Общество Порошенко показал в ООН российские военные билеты 20 сен, 20:52, Политика Дуров рассказал о гражданстве Сент-Китса и Невиса 20 сен, 20:36, Общество В Венесуэле запустился обратный отсчет до наступления дефолта 20 сен, 20:26, Экономика СК проверит бизнес расстрелянного делового партнера Марины Сечиной 20 сен, 20:16, Общество Правительство потребовало от госкомпаний отчетов об иностранных «дочках» 20 сен, 20:05, Экономика МВД опровергло связь ареста поджигателей авто юриста Учителя с Поклонской 20 сен, 20:03, Общество Hyundai вернула в Россию модель Sonata 20 сен, 20:02, Бизнес Боевики в Сирии попытались захватить взвод военной полиции России 20 сен, 19:50, Политика
Ретейлерам не разрешат до 2021 года торговать алкоголем через интернет
Бизнес, 00:03
0
Ретейлерам не разрешат до 2021 года торговать алкоголем через интернет
Минфин кардинально пересмотрел свой подход к легализации продаж алкоголя в интернете. По новому замыслу чиновников, от онлайн-торговли до 2021 года будут отстранены одни из инициаторов этой реформы — ретейлеры
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Минфин подготовил новую версию законопроекта, разрешающего продажу алкоголя в интернете. Обновленный вариант документа опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Министерство, в частности, отказалось от поэтапной легализации онлайн-торговли. Ранее планировалось, что с января 2018 года будет разрешена продажа в интернете пива, медовухи и марочных вин, а с января 2019-го — уже и крепкого алкоголя. Теперь Минфин предлагает разрешить со следующего года торговлю в Рунете любым алкоголем независимо от крепости напитка. При этом чиновники готовы пойти навстречу онлайн-продавцам пива, сидра, медовухи и пуаре — они по замыслу чиновников смогут торговать этими напитками без специальной лицензии на интернет-продажу алкоголя (в офлайне на продажу этих напитков лицензия также не требуется). Таких продавцов внесут в специальный реестр, вести который будет Росалкогольрегулирование. «Дистанционная торговля должна быть открыта одновременно для всех видов алкогольной продукции», — соглашается с идеей Минфина директор по корпоративным отношениям Diageo в России Елена Кузнецова.

Однако, как следует из обновленного законопроекта, круг онлайн-продавцов на первом этапе будет сужен. Право на интернет-торговлю алкоголем в первые четыре года будет только у действующих производителей алкоголя и оптовиков. Как сказано в законопроекте, «лица, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и (или) розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — иными словами, ретейлеры и рестораторы — смогут продавать спиртное через интернет лишь с 1 января 2021 года.

Именно ретейлеры выступали одними из инициаторов легализации онлайн-продаж алкоголя. В конце 2016 года, как сообщал «Коммерсантъ», X5 Retail Group, «Ашан», «Метро Кэш энд Керрри», «Утконос», Simple и другие розничные продавцы подготовили план такой интернет-торговли: склад интернет-магазина оборудуется универсальным транспортным модулем ЕГАИС и встает на учет в Росалкогольрегулирование, а доставку товара осуществляет только штатный курьер такого магазина.

В 2016-м розничные продажи в России всех спиртных напитков снизились, свидетельствуют данные Росстата. Пива (без учета пивных коктейлей) — на 3,7%, до 780,6 млн декалитров, водки и ликеро-водочных изделий — на 0,6%, до 96,6 млн декалитров; тихих вин — на 2,3%, до 84,9 млн декалитров, шампанских и игристых вин — на 6,9%, до 22 млн декалитров. Через магазины продается около 97% всего алкоголя, через сегмент Horeca (бары, рестораны, кафе, отели и т.п.) — лишь 3%, оценивает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

В пресс-службе Минфина появившуюся отсрочку для ретейлеров и рестораторов объясняют их большим количеством: сначала механизм интернет-торговли протестируют на производителях и оптовиках, а потом распространят «на более широкий круг».

Эта отсрочка станет неприятным сюрпризом для ретейлеров, которые рассчитывали на участие в программе уже с 2018 года, констатирует предправления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Это будет ударом для ретейлеров, соглашается на условиях анонимности представитель одной из розничных сетей, поясняя, что в концепции интернет-продаж некоторых крупных игроков наверняка делалась ставка на алкоголь, так как это высокомаржинальный продукт.

О намерении развивать на основе известного бренда современный онлайн-супермаркет заявлял, к примеру, менеджмент «Перекрестка». Этот проект стартовал в 2017 году, указано в отчетности X5 Retail Group, владельца «Перекрестка». У сети «О'кей» онлайн-продажи в 2016-м выросли на порядок, до 661 млн руб., через интернет было продано почти 1,5 тыс. т продуктов, сообщал этот ретейлер.

Впрочем, ретейлеры зачастую сегодня выступают еще и как оптовики. Правда, доля таких оптовых продаж у них невелика: например, у «Магнита» они в первом полугодии 2017 года равнялись почти 5,8 млрд руб., что соответствует лишь 1% всей выручки сети. Возможно, организация, имеющая лицензию и на розничную, и на оптовую продажу алкоголя, сможет получить лицензию на интернет-торговлю, полагает Андрей Карпов.

В пресс-службах X5 Retail Group, «О'кей» и «Магнита» не ответили на запрос РБК.

Рестораторы по поводу предложенной Минфином отсрочки на интернет-продажу не переживают. «Доставка алкоголя вместе с едой была бы хорошей возможностью, но бороться за это сегодня не стоит, так как в отрасли есть более глобальные задачи», — считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

В мире в интернете алкоголь покупают в среднем 8% потребителей спиртного, утверждают аналитики Profitero на основе опросов исследовательской компании Nielsen (30 тыс. респондентов в 63 странах, осень 2016 года). Больше всего онлайн-продажи спиртного развиты в Китае (27% всех потребителей), Японии (22%) и Великобритании (21%). В России, где интернет-магазины сейчас работают незаконно, этот показатель равен, по данным Profitero, 4%.

Автор: Наталья Новопашина.
Теги: X5 Retail Group , Минфин , алкоголь , ретейл , «Магнит» , «О'Кей» , онлайн-торговля алкоголем ...
Главное
Пентагон отверг обвинения в поддержке наступления террористов в Идлибе Политика
Материалы по теме
Семья Тельмана Исмаилова вышла из алкогольного бизнеса Бизнес
В Госдуме предложили запретить ввозить алкоголь из ЕС и США Общество
В России разрешили покупать алкоголь по паспорту болельщика Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку