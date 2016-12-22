500 крупнейших компаний: анонс свежего номера журнала РБК

В этом номере журнала опубликован новый, третий по счету рейтинг крупнейших компании России РБК 500. Большинство участников рейтинга — сравнительно старый, большой и устоявшийся бизнес, но есть и молодые амбициозные новички

Как и в прошлом году, лидерство по числу участников удерживает финансовый сектор, но если в прошлом году в РБК 500 было 62 его представителя, то в этом году их число снизилось до 54. На второе место с 53 участниками вышла торговля, оттеснив на третье место индустрию нефти и газа. Правда, если измерять доли отраслей в деньгах, нефтегазовый сектор остался лидером — 50 его представителей принесли более 32% совокупной выручки и почти 46% совокупной прибыли участников рейтинга.

Главный тренд нового рейтинга — замедление. Органический рост суммарной выручки компаний РБК 500 равен 5%, тогда как в прошлогоднем рейтинге он составлял 15,1%. Но нижний порог для попадания в рейтинг немного вырос — на 7,2%, до 17,4 млрд руб., и преодолеть его смогли всего 45 новичков. В прошлом году их было 84, что отчасти было вызвано техническими причинами: в 2016 году мы ввели новую категорию — некоммерческие пенсионные фонды (НПФ), и в топ-500 попали сразу 15 таких структур.

Многие новички прошлого года сумели удержаться в рейтинге, лидером среди них стала группа «Марвел-Дистрибуция», которая переместилось по списку крупнейших компаний сразу на 159 позиций вверх. Лидер по росту выручки — новичок, государственная корпорация «Роскосмос», у которой она скакнула на 2193%. Правда, это бумажный рост корпорации, созданной в 2015 году, и быстрее всех «по-настоящему» рос другой новичок, сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл», выручка которой выросла на 188%.

В числе других примечательных новичков рейтинга — первая в истории РБК 500 чартерная авиакомпания Azur Air, крупнейший оператор государственных лотерей в России, частная компания «Государственные спортивные лотереи», доминирующий игрок рынка охранных услуг ФГУП «Охрана» Росгвардии, строитель стратегически важных объектов для МЧС и Минобороны «Бамстройпуть» и многие другие.

В этом году продолжением рейтинга РБК 500 стал рейтинг 25 женщин-CEO российского бизнеса, который мы раньше публиковали в отдельном номере. Несмотря на растущее влияние движения в защиту прав женщин, мир бизнеса остается преимущественно «мужским клубом». Для всего мира характерна одна и та же проблема — чем выше по карьерной лестнице забирается женщина-менеджер, тем ниже ее шансы на каждое следующее повышение. Россия в этом смысле выглядит совсем неплохо: наша страна традиционно занимает верхние места в списках стран с наибольшим количеством женщин на руководящих позициях в бизнесе. В этом году первую позицию в рейтинге женщин-CEO заняла гендиректор и совладелец «Иркутской нефтяной компании» Марина Седых, а сам рейтинг обновился почти наполовину — новичков в нем 12 из 25.

Также в этом номере журнала история Сергея Самсоненко, букмекера из Ростова-на-Дону, который в 2006 году переехал в Македонию, за десять лет нарастил свое состояние до €100 млн, стал самым богатым человеком этой небольшой балканской страны, привел свой клуб к победе в Лиге чемпионов и попал в доклад местной контрразведки о вмешательстве России во внутриполитические дела — подробности читайте в материале «Сергей Македонский».

«СТС Медиа» первым из российских медийных холдингов провел IPO на Западе, на пике рыночной капитализации он стоил почти $5 млрд, потом из-за закона о «национализации» СМИ потерял иностранных акционеров и котировки на бирже NASDAQ, но получил новых акционеров. Что с ним будет дальше, читайте в материале «Третья жизнь СТС».

Эти и другие материалы читайте в журнале РБК №10, который поступил в продажу 21 сентября.