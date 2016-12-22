«Калашников» разработает бесшумный электромотоцикл для спецназа

Концерн «Калашников» разработает бесшумный электромоцикл для сил специального назначения. Ранее были представлены модели электромотоцикла «Иж» для полиции и военных

Электромотоциклы «Иж» (Фото: Пресс-служба концерна «Калашников» / ТАСС)

Концерн «Калашников» разрабатывает электромотоцикл для сил специального назначения, который будет «бесшумным». Об этом на презентации заявил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам концерна Владимир Дмитриев. Трансляция презентации велась в Facebook концерна.

Ранее «Калашников» уже представил несколько моделей электромотоциклов для полиции и военных. По словам Дмитриева, для спецназа «крайне важно» бесшумное передвижение. «Поэтому на той же платформе, но для другого клиента с другой спецификой мы разработали мотоцикл для сил специального назначения», — сказал Дмитриев.

На презентации также был представлен концепт тяжелого мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания. «Очевидно, что существенную часть парка составляют мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания», — объяснил Дмитриев необходимость разработки. Среди новинок он упомянул, что фара на таком мотоцикле может быть инфракрасной, «свет от которого можно увидеть только в очках ночного видения».

На прошлой неделе «Калашников» передал столичной полиции несколько тестовых моделей электромотоциклов «Иж», которые в будущем будет поставляться для ДПС и ППС. Их максимальная мощность составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км. Гендиректор концерна Алексей Криворучко тогда отметил, что мотоциклы будут дорабатываться с учетом замечаний полицейских.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщал, что концерн разрабатывает мотоцикл «Иж» для силовых структур в трех модификациях. Эксперты оценили для РБК фотографии мотоцикла и пришли к выводу, что, скорее всего, это будет мотоцикл класса эндуро, то есть для специальных соревнований на пересеченной местности. Эксперты также предположили, что, «скорее всего, двигатель будет китайским, остальное российское».