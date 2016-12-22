В России многократно выросли выплаты авиапассажирам за задержку рейсов

Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозках. Теперь выплаты за задержку рейса вырастают почти до 400 тыс. руб. вместо 1950 руб. за час ожидания. Однако внутренних рейсов это не коснется

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В понедельник, 21 августа, Россия присоединилась к Монреальской конвенции для унификации правил международных воздушных перевозок, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Представитель Минтранса пояснил РБК, что конвенция распространяется только на международные рейсы, как регулярные, так и чартерные. На внутренние перевозки юрисдикция Монреальской конвенции не распространяется, поясняет Минтранс. В апреле замминистра транспорта Валерий Окулов в интервью телеканалу «Россия 24» заявлял, что «поскольку это международная конвенция, то, конечно, она ориентирована на международные перевозки». Однако тогда он отмечал, что Россия планирует распространить Монреальскую конвенцию и на внутренние рейсы.

По данным Росавиации, в первом полугодии 2017 года российские авиакомпании перевезли на международных рейсах 18,4 млн пассажиров, это составило 40% от общего объема перевозок компаний из России.

​Конвенция расширяет пределы и размер ответственности перевозчика за причиненный клиентам вред во время полета. Компенсации пассажирам или их родственникам привязываются к искусственному платежному средству — специальным правам заимствования (СПЗ), которые рассчитываются ежедневно на основе нескольких мировых валют — японской иены, евро, доллара и фунта стерлингов). Курс СПЗ на 21 августа составлял 83 руб.

При перевозке багажа ответственность перевозчика в случае уничтожения, повреждения или задержки ограничивается суммой 1000 СПЗ, или около 83 тыс. руб. Сейчас размер компенсации определяется ст. 119 Воздушного кодекса РФ и не может превышать 600 руб. за 1 кг (для багажа) и 11 тыс. руб. для ручной клади в случае, если цена не может быть точно установлена.

За задержку рейса, согласно Монреальской конвенции, каждому пассажиру положена компенсация до 4150 СПЗ, или 344 тыс. руб. Сейчас ответственность компании за ущерб из-за задержки рейса составляет 25% МРОТ (1975 руб.) за каждый час задержки, но не более 50% стоимости билета.

В случае гибели пассажира, как гласит конвенция, размер компенсации может составлять до 100 тыс. СПЗ, или около 8,3 млн руб. Сейчас эта норма регламентируется п. 12 ст. 117 Воздушного кодекса. Максимальная сумма — 2 млн руб.

Наконец, пассажиры получат возможность выбрать место предъявления иска к перевозчику. Если это можно было сделать только по месту регистрации авиакомпании, то после присоединения к конвенции подать иск можно будет и по месту жительства пассажира.

«Доля затрат по этой статье в общем бюджете авиакомпаний не столь значительна, больше всего перевозчики тратят на топливо и лизинг (около половины всех затрат)», — говорит старший партнер консалтинговой группы «НЭО Центр» Александр Шкребело. По его мнению, расходы на обслуживание возрастут, «но это не приведет к серьезным издержкам перевозчика» и не отразится на росте стоимости билета. «Принятие Монреальской конвенции в большей степени выгодно пассажирам, для авиакомпаний это больше повышение привлекательности перевозчика в глазах клиента», — заключает эксперт.

Однако «Аэрофлот», крупнейший авиаперевозчик России в международном сообщении, предупреждает, чтобы клиенты не рассчитывали на автоматические платежи за задержку рейса, как в Европе — ущерб придется доказать. Сейчас согласно регламенту ЕС 261/2004 за задержку перевозчик выплачивает пассажиру сумму от €250 до €600 в зависимости от дальности перелета. «Монреальская конвенция не обязывает авиакомпании добровольно выплачивать какую-либо сумму при каждой задержке рейса», — заявил представитель «Аэрофлота». «В России правила Евросоюза не применяются. После ратификации Монреальской конвенции пассажир для получения выплаты будет вынужден обратиться в суд, чтобы доказать размер понесенных убытков и взыскать их с перевозчика», — заявляет авиакомпания. За проблемы с багажом российские авиакомпании также не будут выплачивать компенсации автоматически, «все убытки должны быть подтверждены документально в суде», предупреждает «Аэрофлот».

По словам регионального директора по Восточной Европе компании AirHelp, которая занимается получением компенсаций за задержку авиарейсов, Евгения Лонского, сейчас только 1% от всех пассажиров обращаются за взысканием издержек за задержку рейсов, отмену или порчу багажа. Однако, по его словам, есть тенденция к увеличению этого показателя.

Монреальская конвенция 1999 года не обязывает авиакомпании добровольно выплачивать какую-либо сумму при каждой задержке рейса. Механизм автоматической компенсации действует в странах Европейского союза. Согласно регламенту ЕС 261/2004 за задержку перевозчик выплачивает пассажиру сумму от €250 до €600 в зависимости от дальности перелета.

В России правила Евросоюза не применяются. После ратификации Монреальской конвенции 1999 года пассажир для получения выплаты будет вынужден обратиться в суд, чтобы доказать размер понесенных убытков и взыскать их с перевозчика.