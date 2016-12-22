Русский международный банк приостановил прием вкладов

Русский международный банк временно приостановил открытие счетов и прием новых депозитов из-за резкого снижения объема ликвидности. Moody’s в середине июля отозвало рейтинг банка

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Русский международный банк (РМБ) приостановил открытие счетов и привлечение новых депозитов. Это касается как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Банк пошел на такие шаги в соответствии с требованиями Центробанка, говорится в сообщении пресс-службы РМБ.

«В результате ограничений и возникшего негативного информационного фона в СМИ банк получил значительное количество требований на изъятие денежных средств от клиентов», — пояснили в банке. Из-за этого снизился объем ликвидности, и банк решил ограничить выдачу денег и переводы.

В банке добавили, что работают над устранением причин, «которые привели к ограничениям».

РМБ занимает 140-е место по объему активов (22,1 млрд руб.) в ренкинге банков «Интерфакс-100» и 106-е место по размеру собственного капитала (4,5 млрд руб.) по итогам второго квартала.

Агентство Moody’s 12 июля отозвало «по собственным деловым причинам» рейтинг РМБ. Как указали в агентстве, на момент отзыва «общий прогноз был отрицательным». До отзыва долгосрочные депозитивные рейтинги в местной и зарубежной валютах оценивались на уровне Caa2 с негативным прогнозом.

В мае банк избрал новый состав совета директоров, его председателем стал Александр Тарнавский — бывший первый зампред комитета по бюджету в Госдуме VI созыва (2012–2016 годы). В новый состав совета также вошли Олег Бойко, Владимир Голубев, Василий Кирсанов и Булад Субанов.​

В середине июля банк сообщил о готовящейся смене собственников. Соглашение с инвесторами было подписано в апреле, сделка была на финальных этапах. Новые собственники рассчитывают «существенно увеличить» капитал РМБ, говорилось в сообщении. Также запланирован ребрендинг банка. Газета «Ведомости» 1 августа сообщила, что РМБ вскоре могут приобрести для бывшего совладельца Инвестбанка Владимира Антонова его доверенные лица. Антонов это не комментировал.

Сейчас самыми крупными совладельцами банка являются Николай Заволокин (доля в 19,9%), Анастасия Шишкина (19,7%), совладелец инвестиционной компании «РБ инвест» Алексей Курочкин (16,32%). Акционером банка также является член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Виталий Богданов. Богданов — один из самых состоятельных сенаторов, по доходам за 2016 год он занял 3-е​ место. Среди активов Богданова — ЗАО «Мультимедиа Холдинг» (в него входят радиостанции «Наше радио», Best FM, Rock FM и Радио Jazz).