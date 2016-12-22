Great Wall заинтересовался покупкой Fiat Chrysler или части его бизнеса

Китайская компания намерена стать крупнейшим в мире производителем внедорожников и планирует ускорить выход в лидеры за счет покупки Jeep

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Представители китайской автомобилестроительной компании Great Wall, специализирующейся на производстве кроссоверов, пикапов, внедорожников и других видов автотехники, запросили о встрече руководство Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и намерены сделать итало-американской компании предложение о ее покупке или хотя бы о выкупе части бизнеса, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Ранее в понедельник портал Automotive News сообщил, что Great Wall заинтересован в выкупе у FCA подразделения по производству внедорожников Jeep. Президент Great Wall Ван Фэнин сообщила изданию, что компания намерена приобрести Jeep и связалась с FCA, чтобы начать переговоры.

Представитель Great Wall Сюй Хуэй пояснил Automotive News, что официального предложения о покупке Jeep компания пока не сделала. Целью возможной покупки Jeep Хуэй назвал выход в лидеры на рынке внедорожников.

«Мы глубоко заинтересованы в бренде Jeep и довольно долго уделяем ему самое пристальное внимание. Наша стратегическая цель — стать крупнейшим в мире производителем внедорожников. Покупка Jeep, бренда мирового уровня, позволит нам достичь этой цели раньше, нежели только с уже принадлежащими Great Wall брендами», — сказал Хуэй.

Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что Great Wall, наряду с другими китайскими автопроизводителями, заинтересован в расширении своего бизнеса в других странах и рассматривает возможность приобретения FCA целиком либо какой-то его части.

Холдинг FCA возник в 2014 году в результате покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler. FCA принадлежат такие бренды, как Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati и т.д. По итогам января—мая 2017 года FCA занимал восьмое место в списке крупнейших автопроизводителей мира.