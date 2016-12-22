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Алекперов пообещал акционерам ЛУКОЙЛа непрерывный рост дивидендов
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Алекперов пообещал акционерам ЛУКОЙЛа непрерывный рост дивидендов
Бизнес, 13:25
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Алекперов пообещал акционерам ЛУКОЙЛа непрерывный рост дивидендов
Президент и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что компания способна «защитить интересы акционеров», несмотря на увеличение доли государства в нефтяной отрасли. Он также обещал непрерывный рост дивидендов
Вагит Алекперов (Фото: F. Carter Smith / Bloomberg)

В среду, 21 июня, в Москве проходит годовое собрание акционеров крупнейшей частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Выступая перед акционерами, ее президент Вагит Алекперов заявил, что стратегия ЛУКОЙЛа предусматривает «непрерывный рост» дивидендов как минимум на уровень годовой инфляции. За последний год выплаты выросли на 10%, а за последние пять лет — в два раза, отметил он. По итогам 2016 года совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал направить на дивиденды 80% чистой прибыли по МСФО, или 165,86 млрд руб., — на 10,2% больше, чем годом ранее.​

По словам Алекперова, компания способна защитить интересы акционеров, несмотря на увеличение роли государства в нефтяной отрасли. «На опасения инвесторов в связи с увеличением доли государственных компаний в нефтяной отрасли после продажи «Башнефти» я бы хотел уверить вас, что сегодня ЛУКОЙЛ способен защитить интересы своих акционеров и продолжить устойчивое развитие в нынешней структуре российского рынка», — сказал он. В октябре 2016 года контрольный пакет «Башнефти» приобрела «Роснефть», увеличив отрыв от конкурентов по уровню добычи и переработки нефти.

Из-за этих опасений инвесторов сейчас акции ЛУКОЙЛа существенно недооценены, сказал Алекперов. Но он подчеркнул, что капитализация ЛУКОЙЛа достигла исторического максимума — 2,5 трлн руб. (на 12:22 мск в среду на Московской бирже компания стоила 2,326 трлн руб.). К тому же компания успешно работает на месторождениях им. Требса и Титова вместе с новым акционером «Башнефти» — «Роснефтью», указал он.

«ЛУКОЙЛ не отказывается от политики консервативного планирования инвестиционной деятельности. Мы будем строго контролировать затраты и продолжим развивать наш портфель активов», — сказал глава компании.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Алекперов
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