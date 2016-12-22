Суд Башкирии объяснил сбоем данные об отзыве «Роснефтью» иска к «Системе»

Данные об отзыве иска «Роснефти» к «Системе» были опубликованы из-за сбоя в картотеке, объяснили в суде. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснил появление этой информации подделкой подписей должностных лиц «Роснефти» и «Башнефти»

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В пресс-службе Арбитражного суда Башкирии объяснили появившуюся в картотеке дел информацию об отзыве «Роснефтью» иска к АФК «Система» техническим сбоем в картотеке. Суд обратился в службу технической поддержки для устранения неполадок, передает «РИА Новости».

«Произошел технический сбой в картотеке. Мы направили запрос в техническую поддержку, чтобы специалисты устранили неполадки», — приводит агентство слова представителя пресс-службы.

На сайте суда 20 июня появилось сообщение о том, что «Роснефть» и «Башнефть» отказались от иска, но позднее оно исчезло. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев опроверг сведения об отказе от иска. Появление записи на сайте суда он назвал «преступлением». По словам Леонтьева, нефтяная компания в связи с этой публикацией обратилась в правоохранительные органы, чтобы выяснить, как такое сообщение было опубликовано. Представитель «Роснефти» заявил, что подписи под опубликованном судом ходатайством об отзыве иска были подделаны.

В Арбитражном суде Башкирии заявили, что проведут проверку в связи с произошедшим. Утром 21 июня, примерно до 11:50 мск информация о деле в картотеке суда была недоступна.

«Роснефть» и «Башнефть» требуют от АФК «Система» возместить убытки, появившиеся при процессе реорганизации «Башнефти» в 2014 году. Итоговая сумма претензий нефтяных компаний составляет 170,6 млрд руб. В «Системе» настаивают, что реорганизация «Башнефти» была проведена без нарушений.