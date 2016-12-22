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ИФД «Капиталъ» подаст апелляцию на свое попадание под санкции США
Война санкций, 00:18
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ИФД «Капиталъ» подаст апелляцию на свое попадание под санкции США
Группа «ИФД «Капиталъ» подаст апелляцию на решение американских властей, которые во вторник, 20 июня, внесли ее в санкционный список и расшили в отношении нее ограничительные меры
Председатель правления ИФД «Капиталъ» Ольга Плаксина (Фото: ИФД «Капиталъ» / РИА Новости)

Инвестиционно-финансовый дом «Капиталъ» заявил о своем намерении подать апелляцию на решение Министерства финансов США о включении холдинга в санкционный список. Это из сообщения пресс-службы компании, которое поступило в РБК.

​«Компании группы «ИФД Капиталъ» не совершали никаких противоправных действий ни в одной юрисдикции, где они ведут свою деятельность, поэтому мы не видим оснований для внесения «ИФД Капиталъ» и лично Ольги Плаксиной в санкционный лист США, опубликованный сегодня, 20 июня. «ИФД Капиталъ» и лично Ольга Плаксина не ведут никакой деятельности и никогда не владели активами на территории полуострова Крым», — говорится в заявлении компании.

Также в компании подтвердили факт подачи апелляции в отношении американской стороны.

«Подтверждаю Министерство финансов США (U.S. Department of the Treasury)», — сказал РБК представитель компании.

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Во вторник, 20 июня, американское финансовое ведомство расширило ограничительные меры в отношении России и включило в санкционный список еще 38 российских компаний и физических лиц. Власти США объяснили этот шаг намерением противостоять «попыткам обойти» ранее введенные санкции, а также способствовать «дипломатическому» способу разрешения кризиса на Украине и «возвращению полуострова в состав Украины».

Под действие новых санкций попал, в том числе, ИФД «Капиталъ», его председатель правления Ольга Плаксина, а также дочерние компании «Транснефти», компании бизнесмена Евгения Пригожина — Concord-catering («Конкорд кейтеринг») и Concord Management and Consulting («Конкорд менеджмент и консалтинг») — и ряд структур, которые располагаются на территории Крыма, а также в непризнанных ЛНР и ДНР.

Санкции в отношении инвестиционного холдинга, пояснили власти США, введены из-за того, что компания получила контроль над гостиничным комплексом Riviera Sunrise Resort & Spa после того, как предыдущий владелец — Carlson Rezidor Hotel Group — приостановил работу из-за американских санкций против Крыма.

В пресс-службе российской компании подчеркнули, что гостиница Riviera Sunrise Resort & SPA, Alushta входит в состав аффилированных лиц ИФД «Капиталъ» с 2007 года, а Ольга Плаксина никогда не входила в органы управления этой гостиницы.

МИД пообещал ответить на новые санкционные меры США
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В российском внешнеполитическом ведомстве пообещали разработать ответные меры на новые санкции со стороны Вашингтона.

Группа «ИФД Капиталъ», созданная в 2003 году, работает в нефтегазовой отрасли, химической промышленности, строительстве, в сфере управления активами, спорта, гостиничной индустрии и сфере услуг.

Автор: Анна Трунина
Теги: суд , апелляция , санкции США , ИФД "Капиталъ"
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