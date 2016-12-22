Прокуратура попросила суд приговорить Полонского к восьми годам колонии

Обвинение попросило суд признать бизнесмена Сергея Полонского виновным в хищении более 2,6 млрд руб. и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы

Сергей Полонский (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Государственный обвинитель в ходе прения сторон на процессе по делу бизнесмена Сергея Полонского попросил суд признать его виновным в хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве элитного жилья и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы, сообщает «Интерфакс».

«Прошу признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. руб.», — сказал гособвинитель в Пресненском суде Москвы. По словам прокурора, «фигуранты, работая в корпорации Mirax Group на проектах «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера», завладели средствами граждан на общую сумму более 2,6 млрд руб., граждане несли свои деньги, а в итоге вместо домов был вырыт только один котлован».

Кроме того, прокуратура попросила суд признать виновным в пособничестве в мошенничестве экс-главу финансового департамента Mirax Group Александра Паперно. Для него обвинение попросило пять лет колонии общего режима, а бывшего гендиректора ООО «Аванта» Алексея Пронякина — осудить на три года условно.

«Гражданские иски просим удовлетворить в полном объеме», — отметил прокурор.

В обвинительном заключении говорилось, что ​бизнесмен мошенническим путем завладел средствами дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля». Следствие пришло к выводу, что Полонский и его подчиненные вывели средства из проекта по строительству корпуса 18 комплекса «Кутузовская миля». Строительство было остановлено в 2009 году, когда были возведены пять этажей. Из «недостроя» были проданы 103 квартиры из 379, все покупатели признаны потерпевшими. Получив средства, Полонский вывел из них как минимум 1,5 млрд руб. по договорам займа для строительства других объектов, в том числе башни «Федерация» в Москве, заявляли следователи. Кроме того, его обвинили в хищении средств у дольщиков жилого комплекса «Рублевская Ривьера», строительство которого так и не началось. Потерпевшими по этому эпизоду были признаны 12 человек.

В мае 2017 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию ООО «Аванта», дочернюю структуру компании Potok Сергея Полонского. «Аванта» выступала соинвестором в строительстве жилищного комплекса «Квартал Триумфальный» (бывшая «Кутузовская миля»). Стоимость проекта составляла около $350 млн. В реестр требований кредиторов «Аванты» в середине марта 2017 года были включены требования на сумму более 3,2 млрд руб. Крупнейшими ее кредиторами являются «Конкордия — эссет менеджмент» и застройщик жилкомплекса ЗАО «ФЦСР». Все требуют от «Аванты» в общей сложности более 1,8 млрд руб.

Процесс по делу Полонского начался в декабре 2016 года, сам бизнесмен вины не признал.