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Прокуратура возбудила административное дело против «ВИМ-Авиа»
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Прокуратура возбудила административное дело против «ВИМ-Авиа»
Бизнес, 10:22
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Прокуратура возбудила административное дело против «ВИМ-Авиа»
Приволжская транспортная прокуратура возбудила дело в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» из-за задержки 173 рейсов. Его фигурантом является гендиректор авиаперевозчика Александр Кочнев
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Приволжская транспортная прокуратура возбудила в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» и ее генерального директора Александра Кочнева административное дело по​ ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП (предпринимательская деятельность в области транспорта, ведущаяся с нарушением условий лицензии). Поводом послужили задержки 173 авиарейсов компании в период с 28 мая по 12 июня текущего года, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Установлено, что с 28 мая по 12 июня текущего года ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» допустило 173 задержки выполнения авиарейсов продолжительностью свыше двух часов, из них 52 регулярных авиарейса и 121 чартерный», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В прокуратуре полагают, что все задержки произошли из-за технического состояния, а также позднего прибытия самолетов авиакомпании. Кроме того, у «ВИМ-Авиа» не было достаточного количества запасных воздушных судов.

«Дела направлены мировому судье судебного участка №2 Сабинского судебного района Республики Татарстан для рассмотрения по существу», — подчеркнули в сообщении Генпрокуратуры.

Прокуратура также выявила два случая, когда командиры летных отрядов авиакомпании пустили за штурвал пилотов, «отдохнувших менее установленной нормы еженедельного отдыха». По этим случаям возбуждено дело по административной статье о допуске к управлению самолетом лиц, не имевших на то права, в отношении двух командиров летных отрядов — Виталия Гвозденко и Владимира Губанова.

Принять меры в отношении авиакомпании после массовой задержки рейсов ранее обещал министр транспорта Максим Соколов. Он заявил, что власти намерены провести проверку, «выяснить причины и наказать виновных».

Пресс-служба авиакомпании 9 июня заявила, что «ВИМ-Авиа» надеется нормализовать график полетов «в течение двух недель». В компании добавили, что она «полностью осознает» свою ответственность перед клиентами. До этого в ней заявляли о планах сократить программу чартерных перевозок.

После массовых задержек рейсов в Ростуризме был создан оперативный штаб для решения связанных с ними проблем, в его состав вошли в том числе представители Росавиации и туроператоров. На заседании штаба 7 июня глава Ростуризма Олег Сафонов выступил с предложением «вообще не продавать» туры с перелетами «ВИМ-Авиа».

Ассоциация туроператоров России 8 июня заявила, что из-за проблем с рейсами «ВИМ-Авиа» могли пострадать более 10 тыс. человек.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: задержки рейсов , «ВИМ-Авиа»
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