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Хлопонин предложил Минфину подумать о повышении цены на коньяк
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Хлопонин предложил Минфину подумать о повышении цены на коньяк
Бизнес, 18:57
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Хлопонин предложил Минфину подумать о повышении цены на коньяк
Вице-премьер Александр Хлопонин поручил до конца года рассмотреть вопрос о повышении цен на коньяк. Сами производители предлагают поднять минимальную стоимость за бутылку на полке с 371 руб. до 500 руб.
Линия розлива коньячной продукции на винно-коньячном заводе (Фото: Елена Нагорных / ТАСС)

Курирующий алкогольную отрасль вице-премьер поручил Минфину и другим заинтересованным ведомствам проработать вопрос повышения минимальных розничных цен (МРЦ) на коньяк. Об этом говорится в протоколе совещания, прошедшего у Хлопонина 28 сентября 2017 года (есть в распоряжении РБК).

«Проработать вопрос о повышении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа коньяка», — говорится в документе. Свои предложения по данному поводу министерства должны предоставить в правительство до 22 декабря 2017 года.

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Помощник министра экономического развития Елена Лашкина подтвердила РБК, что в министерстве получили поручение и сейчас оно прорабатывается. В Минфине на момент публикации на запрос РБК не ответили.

В последний раз розничные цены на коньяк в России повышались относительно недавно: с 13 мая 2017 года минимальная цена бутылки объемом 0,5 л выросла на 15,2% — с 322 руб. до 371 руб. Но до этого повышения они не менялись почти три года, с 2014-го, ​указывают в Союзе производителей коньяка (Союзконьяк), который выступил инициатором обсуждения темы в правительстве. В организации настаивают, что повышение цены на полке до 371 руб. недостаточно и не освобождает рынок от засилья фальсифицированной продукции. «Это лишь первый шаг к обеспечению реально экономического механизма повышения прозрачности коньячной отрасли и противодействия фальсификатам», — заявила РБК председатель Союзконьяка Ирина Бушина. По ее словам, рост курсов валют и высокий уровень издержек при производстве коньячных дистиллятов в России ведут к подорожанию качественного сырья. В итоге отпускная цена на подлинный коньяк с завода не может быть ниже 350 руб., говорят в союзе.

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Год назад, когда начиналось обсуждение необходимости повысить МРЦ на крепкие напитки, Союзконьяк предлагал повысить МРЦ коньяка до уровня 400 руб. за бутылку. Но сегодня и этот уровень в союзе считают недостаточным. «На наш взгляд, с учетом протяженности процесса рассмотрения индексации цен целесообразно рассматривать МРЦ в диапазоне до 500 руб. за бутылку коньяка», — сообщила Бушина. Цену закупки (за исключением импорта) предлагается установить в размере 350 руб. (сейчас — 314 руб.), оптовую цену — 392 руб. (в настоящее время — 323 руб.) за бутылку объемом 0,5 л.

Отдельно индексировать цены на коньяк никто не будет, и в лучшем случае власти начнут серьезно рассматривать этот вопрос через год, считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. С учетом отложенного обсуждения он считает предложенные Союзконьяком цены разумными. По его мнению, в настоящее время доля фальсифицированного коньяка на российском рынке не превышает 20%. Сами производители оценивают ее выше — в 30–35%. По данным Росстата, в 2016 году объем производства коньяка остался практически на уровне 2015 года и составил 76,1 млн л.

Пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова отказалась комментировать документ, сказав, что не знакома с ним. Однако она напомнила, что вице-премьер поручил создать унифицированный механизм расчета цены на все виды алкоголя, для которых установлена МРЦ (водка, коньяк, шампанское). Минимальная цена будет привязана к нескольким параметрам, в том числе ставке акциза и доходам населения, добавила она. Над созданием такого механизма работают участники рынка совместно с аналитическим центром при правительстве.​

Автор: Наталья Новопашина.
При участии: Елена Сухорукова.
Теги: повышение , Правительство , коньяк , минимальная цена
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