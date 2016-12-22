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От Воложа до Ресторатора: номинанты премии РБК о бизнесе и жизни
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От Воложа до Ресторатора: номинанты премии РБК о бизнесе и жизни
Премия РБК, 16:53
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От Воложа до Ресторатора: номинанты премии РБК о бизнесе и жизни
РБК определяет очередных лауреатов своей ежегодной премии — главной награды за достижения бизнеса. В этом году открыто голосование за 22 кандидатов в шести номинациях. Номинанты категории «предприниматель» — в обзоре РБК

Аркадий Волож, генеральный директор «Яндекса» (голосовать)

  • «Когда-то, еще до «Яндекса», в 1989 году все начиналось с компании «Аркадия. Разумные проекты». Теперь нам срочно требуется директор по безумным проектам».

  • «И хотя внутри мы себя привыкли ругать, находить изъяны и точки для развития, но по очень многим объективным параметрам я считаю наш продукт лучшим на рынке».

  • «На Западе нас любят называть Google of Russia, но мы давно уже гораздо больше: мы и Uber of Russia, и Spotify of Russia, и «много чего еще of Russia».

  • «Если раньше мы держали в руках предметы из пластика и металла (автомобили, телефоны), то теперь в наш обиход вошли сервисы вроде поиска или навигатора. Поэтому часто знание математики становится важнее, например, умения обрабатывать материалы. И если с материалами у нас исторически не сложилось (мы не лидеры, «все, что вы делаете руками, ужасно» и т. д.), то с математикой у нас есть шанс прорваться и быть конкурентными — быть полезными и в своей стране, и, очень хочется надеяться, для всего мира».

  • «Утечка мозгов не позорна. Она плоха только тем, что за утекшие мозги нам никто не платит. Люди уезжают, а обратно только фотки приходят. Но ведь если уезжают, значит, есть кому уезжать. Как-то они здесь все время рождаются, воспитываются, обу­чаются и необычайно талантливыми становятся. Настолько талантливыми, что все время уезжают и уезжают. А новые, видимо, все приходят и приходят».

  • «Мне видится, что бизнес — это больше спорт, чем война».

  • «Дорогие пользователи, вам все-таки придется повыбирать. Это очень маленькое, буквально копеечное усилие. Но именно наш выбор определяет, куда растет дерево человечества. Поэтому давайте выбирать. Выбирать все: начиная от булки хлеба в магазине до любимой поисковой системы».

  • «Я все больше чувствую себя стариком... Потому что даже без усов ходишь и понимаешь, что в компании средний возраст сотрудников — 28 лет, а мне уже давно не 28».

  • «Имеет значение, живешь ты как-то открыто и свободно или нет. Я, в общем, делаю, что хочу. Занимаюсь своей профессией, и мне это интересно. У меня замечательная семья. Все не зря».

  • «У меня нет трений с государством. Точно так же как у меня нет трений с погодой. Что происходит, если идет дождь? Мне нужно сделать сервис, чтобы избежать дождя».

Цитаты по газете «Ведомости», GQ, The Wired.

Александр Бондяшов, владелец группы компаний «Дочки-сыночки» (голосовать)

  • «Дело в том, что мы будем все время в роли догоняющих. Мы можем легко и быстро скопировать, но выпускать ежегодно новые коллекции наравне с мировыми брендами — почти невыполнимая задача. Надо быть почти гением: быть дизайнером, хорошим организатором, трудоголиком и авантюристом, не бояться экспериментировать».

  • «В чем наше преимущество? Наши клиенты говорят, что в текстиле, в одежде и крупногабаритном товаре. В этих группах у нас самый большой ассортимент среди конкурентов. Покупатели любят наш дизайн, наш товар, наши торговые марки».

  • «Мы знаем, что нужно большинству покупателей. Ведь мы, так сказать, «приезжие», поэтому прекрасно понимаем, что нужно людям, живущим за МКАД».

  • «В Москве живут самые богатые покупатели, и это очень заметно».

Цитаты по Отраслевому ресурсу рынка детских товаров, Отраслевому порталу индустрии игрушек.

Александр Тимарцев (Ресторатор), основатель баттл-площадки Versus (голосовать)

  • «Мы хотели себя занять чем-то, решили делать баттл. Парни понимали, как все это можно снять. Было ли сложно? Сложно не было — сели на велосипед и поехали».

  • «Баттл всегда окупался, но раньше не было дохода. Сейчас? Да, мы богаты. Шучу».

  • «У Versus, кстати, есть что-то общее с КВН: там — шутки про Маслякова, тут — шутки про меня. Каждый раз это не очень смешно, но очень мило. Когда я слышу: «Пришли на баттл», думаю: «Ну всё, сейчас будет рифма «Ресторатор». И я представляю себе Маслякова — он стоит и думает: «Господи, идиоты».

  • «Мы стараемся не шутить про первых лиц государства: если шутка того не стоит, лучше не надо. Из песни слов не выкинешь, и цензурировать баттл не станут, но это не наш формат: в политику нам лучше не лезть».

  • «Аудитория идет вслед за нами. Мы ее пытаемся немного учить: например, баним в группе за какие-то глупости. Вообще такое ощущение, будто рухнул железный занавес, стало очень много информации. Мне кажется, 99% аудитории сейчас лучше, чем я разбираются во всем. Комменты почитаешь — много нового узнаешь».

  • «Нам сейчас главное — удержать свое господство. Все паблики «ВКонтакте» для школьников, для рэперов заполонены Versus. Это круто, мы везде».

  • «Я хотел бы, чтобы меня вообще не узнавали. Я не люблю внимания людей. Если я где-то в фастфуде жру бургер, я думаю о том, чтобы не измазаться, потому что люди смотрят, заглядывают в рот».

Цитаты по Сolta.ru, the-village.ru, versusb.ru, видеоблог «вДудь».

Роман Троценко, совладелец холдинга «Новапорт» (голосовать)

  • «Если вы будете бояться принимать решения, то ничего никуда не двинется. Главный навык, который я выработал, — это способность принимать решения в ситуации неполноты информации, быстро меняющегося мира и обстановки вокруг себя».

  • «В антикризисном управлении нет волшебства. Его КПД невероятно низкий. Условно говоря, вы что-то топите не в паровом котле, а устроив пожар снаружи. Это всегда выбор не между хорошим и лучшим, а выбор между тем, сохранила компания, отрасль или страна свои позиции или она их потеряла. То есть цена не имеет значения. Это основной смысл антикризисной работы».

  • «Иногда попадаешь в какое-то место и думаешь: надо же, место хорошее, жалко, что оно не развивается».

  • «Мое поколение столкнулось с ситуацией, что нас учили одному, а к моменту окончания учебы стало ясно, что это никому не нужно».

  • «Если сегодня примерно каждый четвертый выпускник — экономист, то мы к себе на работу должны взять 20 тысяч экономистов. Это глупость! Вы не соберете завод из экономистов!»

  • «Молодое поколение по-другому оценивает свое время: люди не хотят ехать в поезде и кушать вареную курицу три дня. Они считают, сколько могут заработать, поэтому авиационализация (от слова «авиация», массовый переход пассажиров на самолеты. — РБК) ​пассажироперевозок в России является неизбежным выходом».

  • «Когда мне говорят, что я управленец школы Сечина, я считаю это высокой оценкой».

  • «Чем хуже в начале, тем лучше в конце»

Цитаты по РБК, Forbes, «Бизнес России»

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: Роман Троценко , Аркадий Волож , Премия РБК , Александр Тимарцев , Александр Бондяшов ...
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