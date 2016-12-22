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Альфа-банк потребовал от структур Хотина досрочного погашения ₽2,6 млрд
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Альфа-банк потребовал от структур Хотина досрочного погашения ₽2,6 млрд
Битва за «Югру», 12:08
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Альфа-банк потребовал от структур Хотина досрочного погашения ₽2,6 млрд
Альфа-банк потребовал от экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина досрочно погасить задолженность. Предложенный бизнесменом план показывает, что компания в скором времени не сможет выполнять условия кредита, утверждают в банке
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Альфа-Банк подал уведомление о досрочном погашении задолженности компаний, связанных с бенефициаром офшора Radamant Financial AG Алексеем Хотиным, бывшим владельцем банка «Югра», заявил РБК представитель банка. Сумму претензий он не назвал.

По его словам, банк обратился в Мещанский и Арбитражный суды Москвы. Ответчиками по искам Альфа-банка выступают сам Алексей Хотин, ООО «Фазис» и ряд юридических лиц-поручителей, добавил представитель Альфа-банка. Сумма претензий по иску Альфа-банка к кипрской «Фирмссистем Энтерпрайз ЛТД» и ООО «Фазис», который был подан 18 октября в Арбитражный суд Москвы, составляет 2,58 млрд руб., говорится на сайте суда. Иск банка лично к Хотину зарегистрирован в базе Мещанского районной суда Москвы 17 октября, категория спора — иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. Общую сумму претензий представитель Альфа-банка не комментирует.

«Обращению в суд предшествовали длительные переговоры. К сожалению, план, предложенный г-ном Хотиным в качестве окончательного варианта, не решает ситуации, а содержащиеся в нем условия означают, что компания в скором времени не сможет выполнять условия, прописанные в кредитном соглашении», — сказал представитель «Альфа-банка». По его словам, банк рассматривает обращение в суд как «вынужденную меру»: «Мы открыты к дальнейшему поиску взаимоприемлемого решения».

По данным «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности ООО «Фазис» — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. 100% компании принадлежит кипрской «Фирмссистем Энтерпрайз ЛТД».

Претензии касаются девелоперского бизнеса Хотина, пояснил источник, близкий к одной из сторон спора. Представитель Хотина обещал предоставить комментарий позднее.

Всего в Альфа-банке, по данным базы СПАРК и согласно выпискам из ЕГРН, заложено четыре офисных и один торговый центр (БЦ «Агат», Center-T, Cherry Tower, «Капитал», ТЦ «Черемушки»), чьи собственники, по данным «Ведомостей», «Коммерсанта», журнала Forbes и участников рынка недвижимости, аффилированы со структурами Алексея Хотина. Их общая площадь — 239 тыс. кв. м, а минимальная стоимость, по оценке PwC, составляет 11,5 млрд руб. При этом представители Алексея Хотина всегда отрицали тот факт, что предприниматель или близкие к нему структуры владеют какими-либо объектами недвижимости, кроме гостиницы «Москва» (Four Seasons).

Автор: Тимофей Дзядко.
При участии: Алексей Пастушин.
Теги: банки , «Альфа-банк» , Алексей Хотин
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