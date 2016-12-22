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Сечин назвал «сильно преувеличенными» слухи о «смерти» нефти
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Сечин назвал «сильно преувеличенными» слухи о «смерти» нефти
Бизнес, 12:43
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Сечин назвал «сильно преувеличенными» слухи о «смерти» нефти
Нефть и другие углеводороды останутся основой мировой экономики в ближайшие 20-30 лет, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, альтернативные источники энергии не смогут покрыть весь спрос на энергоносители

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что нефть будет оставаться основой мировой экономики в ближайшие 20-30 лет, передает ТАСС. Такое заявление он сделал, выступая на X Евразийском форуме в Вероне.

«Смею вас заверить, слухи о«смерти» нефти сильно преувеличены. Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20-30 лет, и [даже] дольше», — сказал Сечин.

По его словам, снижение роли нефти в общем балансе энергоресурсов будет почти полностью компенсировано ростом доли газа и «удлинением производной цепочки» за счет производства нефтепродуктов, а снижение доли угля будет компенсировано ростом доли более экологичных источников энергии, таких как газогенерация и атомная энергия.

Однако темпы роста мировой экономики в ближайшие десять лет будут требовать дальнейшего роста предложения жидких углеводородов на 0,7 — 0,8 млн барр в сутки ежегодно, считает глава «Роснефти».

Это, в свою очередь, приведет не только к динамике на рынке нефтепродуктов, но и окажет «серьезный мультипликативный эффект» на развитие связанных с нефтедобычей секторов экономики.

«И чем больше будет добавленная стоимость нефтегазовой отрасли в части производства сложных товаров нефте- и газохимии, тем более высокотехнологичным и наукоемким будет становиться развитие смежных отраслей», — отметил Сечин.

Тем не менее, «всплеска цен» на нефть ждать сейчас не стоит, подчеркнул он. «Равновесие пока хрупкое и неустойчивое — сланцевая добыча в США, в которой накоплены большие запасы пробуренных, но незаконченных скважин, может, при соответствующем уровне цен, дать в 2018 году значительный прирост добычи, и вновь дестабилизировать рынок», — заявил глава «Роснефти».

Во время своего выступления на Петербургском экономическом форуме в июне Сечин уже говорил, что альтернативные источники энергии не смогут в полной мере покрыть спрос на энергоносители. По его словам, это хорошо видно по динамике развития рынка электромобилей, «перспективы которых остаются неопределенными», отмечал он тогда.

По его словам, только в Норвегии их продажи вышли на серьезный уровень и достигли 24% — при значительных субсидиях со стороны государства, а в других странах она не превышает 2%. Все это связано с комплексом факторов — ​ заряжать электрокары долго и неудобно, производители альтернативной энергии в основном получают дотации в то время, как нефтяники платят акцизы и налоги, а в суровом климате электрокары сложно использовать, потому что аккумуляторы быстро разряжаются и так далее.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Игорь Сечин , нефть , «Роснефть» , слухи , энергоносители
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