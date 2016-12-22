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«Криптономика»: анонс свежего номера журнала РБК
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«Криптономика»: анонс свежего номера журнала РБК
Бизнес, 09:05
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«Криптономика»: анонс свежего номера журнала РБК
Второй раз за год журнал РБК решил назвать тему номера словом, которое всех раздражает. В номере «Хайп» мы писали о рэпе, баттлах и влогерах. Тема этого номера — «Криптономика»: блокчейн, ICO, цифровые валюты и бизнес вокруг них

Людей, которые действительно разбираются в блокчейне, совсем немного — они формируют интернациональное племя со своим языком, идеологией, деньгами, приоритетами, героями и верховными жрецами вроде мифического Сатоши Накамото и настоящего Виталика Бутерина. Племя блокчейна — кочевники по натуре, им ничего не стоит мгновенно сняться с места и уехать в любую страну, которая выглядит более дружелюбной по отношению к криптоэкономике. Имена почти всех основателей самых крутых проектов, собирающих эквивалент сотен миллионов долларов на ICO, неизвестны за пределами блокчейн-сообщества — как правило, у них нет длинной истории успехов или неудач, они создают свою карьеру прямо сейчас.

Блокчейн — это прежде всего децентрализованная база данных, и многие блокчейн-проекты организованы по тому же принципу. Например, компания cyber Fund, о которой рассказывает материал «Голос будущего», зарегистрирована в Белизе, но большинство ее персонала — граждане России. У нее нет штаб-квартиры или «родного» города: все три десятка сотрудников работают удаленно из разных точек земного шара, а их труд оплачивается криптовалютой, которая тоже не привязана ни к одной из стран. С учетом всех этих факторов можно ли называть эту компанию российской и нужно ли?

По расчетам журнала РБК, 100 крупнейших ICO за всю еще недолгую историю этого способа сбора средств привлекли около $2,7 млрд в пересчете на фиатные деньги, причем почти половину из них собрали проекты из первой десятки. Какие компании привлекли больше всего средств, в какие секторы криптоинвесторы вкладывают особенно охотно, у какого процента компаний из первой сотни есть готовые продукты или сервисы, сколько из них основаны русскоязычными предпринимателями — это и многое другое в новой «Карте бизнеса».

Присоединиться к племени блокчейна можно в любом возрасте: доктор наук и бывший банкир из Екатеринбурга Владимир Фролов сообщил о запуске своего проекта летом 2015 года, когда ему было 67 лет. Два года спустя сингапурская компания Фролова запустила платежную систему, построенную на блокчейне, а также цифровую валюту, обеспеченную настоящим физическим золотом. Подробнее — в материале «Золотая криптовалюта».

За свою долгую и успешную карьеру герой обложки журнала РБК Владислав Мартынов был менеджером, инвестором, предпринимателем, работал в транснациональных корпорациях вроде Microsoft и стартапах, которые создавали с нуля новые продукты вроде YotaPhone. Почему в какой-то момент он снял трубку, позвонил Виталику Бутерину и стал советником Ethereum Foundation и блокчейн-энтузиастом — читайте в материале «Карьера менеджера».

Российские предприниматели, работающие сейчас в Калифорнии, планируют совершить революцию на рынке систем безопасности: их «умная» система не просто наблюдает и фиксирует происходящее, но и «понимает», что обитателям дома нужна помощь — о том, как и для чего работает система Cherry, читайте в статье «Друг человека».

Об этом и многом другом вы узнаете в свежем номере журнала РБК, который поступил в продажу 19 октября.

Теги: блокчейн , криптовалюта , ICO
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