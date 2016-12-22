«Почта России» попросила вернуть ей господдержку

Глава «Почты России» Николай Подгузов ​​​заявил о необходимости возвращения почтовому оператору государственной поддержки, в том числе финансовой. Он отметил, что переговоры с правительством на этот счет уже ведутся

«Почта России» нуждается в государственной поддержке, как финансовой, так и регуляторной, заявил во вторник журналистам глава госкомпнаии Николай Подгузов ​​​​​​.

«Нам важна поддержка государства — и регуляторная, и финансовая, потому что мы, на самом деле, представляем государство там, где его никто не представляет. Поэтому в этом плане, я считаю, мы очень надежный партнер государства. Если нас в этом плане будут активнее поддерживать, это будет только на пользу нашим гражданам», — приводит слова Подгузова ТАСС.

Он уточнил, что диалог с правительством по этому поводу уже ведется и сейчас находится в «интенсивной стадии».

Последний раз «Почта России» получала субсидии из федерального бюджета в 2014 году.

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