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«Росатому» сократят на 20% субсидии на достройку АЭС
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«Росатому» сократят на 20% субсидии на достройку АЭС
Бизнес, 11:57
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«Росатому» сократят на 20% субсидии на достройку АЭС
Субсидии «Росатому» на достройку и строительство новых АЭС в России в 2018–2019 годах могут сократить более чем на 20%. Большая часть сэкономленных средств пойдет на ликвидацию советского ядерного наследия
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, предусматривающий снижение субсидий на строительство АЭС, в понедельник, 18 сентября, одобрили в правительстве. Если проект пройдет Госдуму, то всего «Росатом» сможет получить из бюджета на развитие атомного энергопромышленного комплекса в следующем году 56,1 млрд руб. — это немного меньше суммы, утвержденной в декабре 2016 года в бюджете на 2017 год и плановый период 2018–2019 годы (57,5 млрд руб.).

Субсидии для «Росатома» оказались перераспределены: на достройку и строительство новых АЭС в 2018–2019 годах из бюджета теперь планируется выделить 15,7 млрд и 16,6 млрд руб. вместо 20,5 млрд и 20,1 млрд руб. соответственно, указанных в предыдущей версии бюджета. Зато финансирование федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года» увеличено с 11,7 млрд до 15,2 млрд руб. в 2018 году и с 12,6 млрд до 16,1 млрд руб. в 2019 году. Эта программа направлена на ликвидацию советского ядерного наследия, она включает в себя создание инфраструктуры по обращению с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Представитель «Росатома» отказался от комментариев.

«Приоритет государственного финансирования отдается безопасности, поскольку АЭС — это коммерческие проекты, на которых компания зарабатывает, получая плату с рынка электроэнергии по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Логично, если компания будет финансировать эти проекты в основном за счет собственных средств», — полагает директор группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Она также отметила, что последний российский проект «Росатома» — введенный в феврале 2017 года энергоблок N1 Нововоронежской АЭС — стал для рынка самым дорогим энергообъектом: «Росатом» получает от продаж электроэнергии с этого блока более 40 млрд руб. в год.

У «Росатома» большая инвестпрограмма по строительству АЭС — семь новых блоков. Все эти блоки (кроме Ростовской АЭС) — замещающие, они строятся на смену блокам Ленинградской, Курской, Воронежской АЭС, которые скоро выведут из эксплуатации, перечисляет Порохова.

Инвестпрограмма «Концерна Росэнергоатом» (управляет российскими АЭС, входит в «Росатом») в 2016 году составила 176,7 млрд руб., из которых 73% пришлось на строительство АЭС. Причем имущественный взнос «Росатома» в инвестпрограмму составил 23,5 млрд руб., и с каждым годом этот взнос сокращается, говорится в годовом отчете «Росэнергоатома». Помимо помощи материнской компании финансирование инвестиционной деятельности концерна осуществляется за счет собственных средств и привлеченных кредитных ресурсов. Прогнозная потребность в инвестициях на 2017 год оценивается компанией в 116,6 млрд руб., на 2018 год — в 105,5 млрд руб. и на 2019 год — в 135,4 млрд руб.

​В июне 2017 года в генсхеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года скорректировали сроки строительства Нижегородской АЭС с двумя блоками мощностью не менее 1150 МВт, сообщал «Интерфакс». Изначально ввод блоков в эксплуатацию планировался в 2019 и 2021 годах. Потом сроки строительства сдвинулись на несколько лет, ​потому что «у госкорпорации «Росатом» было недостаточно средств на то, чтобы строить такое большое количество АЭС одновременно», сообщало агентство. Согласно последним изменением, сроки ввода блоков перенесены на 2031–2035 годы.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: АЭС , «Росатом» , бюджетные субсидии
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