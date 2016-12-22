«Росатому» сократят на 20% субсидии на достройку АЭС

Проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, предусматривающий снижение субсидий на строительство АЭС, в понедельник, 18 сентября, одобрили в правительстве. Если проект пройдет Госдуму, то всего «Росатом» сможет получить из бюджета на развитие атомного энергопромышленного комплекса в следующем году 56,1 млрд руб. — это немного меньше суммы, утвержденной в декабре 2016 года в бюджете на 2017 год и плановый период 2018–2019 годы (57,5 млрд руб.).
Субсидии для «Росатома» оказались перераспределены: на достройку и строительство новых АЭС в 2018–2019 годах из бюджета теперь планируется выделить 15,7 млрд и 16,6 млрд руб. вместо 20,5 млрд и 20,1 млрд руб. соответственно, указанных в предыдущей версии бюджета. Зато финансирование федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года» увеличено с 11,7 млрд до 15,2 млрд руб. в 2018 году и с 12,6 млрд до 16,1 млрд руб. в 2019 году. Эта программа направлена на ликвидацию советского ядерного наследия, она включает в себя создание инфраструктуры по обращению с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами.
Представитель «Росатома» отказался от комментариев.
«Приоритет государственного финансирования отдается безопасности, поскольку АЭС — это коммерческие проекты, на которых компания зарабатывает, получая плату с рынка электроэнергии по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Логично, если компания будет финансировать эти проекты в основном за счет собственных средств», — полагает директор группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Она также отметила, что последний российский проект «Росатома» — введенный в феврале 2017 года энергоблок N1 Нововоронежской АЭС — стал для рынка самым дорогим энергообъектом: «Росатом» получает от продаж электроэнергии с этого блока более 40 млрд руб. в год.
У «Росатома» большая инвестпрограмма по строительству АЭС — семь новых блоков. Все эти блоки (кроме Ростовской АЭС) — замещающие, они строятся на смену блокам Ленинградской, Курской, Воронежской АЭС, которые скоро выведут из эксплуатации, перечисляет Порохова.
Инвестпрограмма «Концерна Росэнергоатом» (управляет российскими АЭС, входит в «Росатом») в 2016 году составила 176,7 млрд руб., из которых 73% пришлось на строительство АЭС. Причем имущественный взнос «Росатома» в инвестпрограмму составил 23,5 млрд руб., и с каждым годом этот взнос сокращается, говорится в годовом отчете «Росэнергоатома». Помимо помощи материнской компании финансирование инвестиционной деятельности концерна осуществляется за счет собственных средств и привлеченных кредитных ресурсов. Прогнозная потребность в инвестициях на 2017 год оценивается компанией в 116,6 млрд руб., на 2018 год — в 105,5 млрд руб. и на 2019 год — в 135,4 млрд руб.
В июне 2017 года в генсхеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года скорректировали сроки строительства Нижегородской АЭС с двумя блоками мощностью не менее 1150 МВт, сообщал «Интерфакс». Изначально ввод блоков в эксплуатацию планировался в 2019 и 2021 годах. Потом сроки строительства сдвинулись на несколько лет, потому что «у госкорпорации «Росатом» было недостаточно средств на то, чтобы строить такое большое количество АЭС одновременно», сообщало агентство. Согласно последним изменением, сроки ввода блоков перенесены на 2031–2035 годы.