Правительство передало «Ростеху» акции двух предприятий спецсвязи

Акции двух предприятий специальной связи — ОКБ «Салют» и МТУ «Альтаир» — перешли госкорпорации «Ростех». Соответсвующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев

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Согласно распоряжению правительства ценные бумаги ОАО «МТУ «Альтаир» и АО «ОКБ «Салют» были переданы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Документ 16 августа подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Спустя три дня, 19 августа, он был опубликован на сайте кабмина.

Такое решение, как уточнили представители правительства, было принято в связи «с необходимостью сохранения и развития их основных специализаций в сфере обороноспособности и безопасности государства».

«Передать госкорпорации <...> «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящиеся в федеральной собственности акции акционерных обществ», — говорится в распоряжении.

Московское предприятие ОАО «МТУ «Альтаир» специализируется на монтаже оборудования специальных систем связи и автоматизации. Открытое акционерное общество, в частности, имеет филиал на космодроме Байконур, а также выполняет работы на космодромах Плесецк и Восточный.

Новосибирское АО «ОКБ «Салют» в свою очередь занимается разработкой, производством и обслуживанием автоматизированных комплексов ракетных войск.

Передача правительством акций этих двух предприятий «Ростеху», как отмечается на сайте кабмина, «позволит создать замкнутый цикл разработки, внедрения, модернизации, ремонта и поддержания в постоянной боевой готовности стратегически важных объектов и систем». Кроме того, это, по мнению представителей правительства, будет способствовать объединению «научного и кадрового потенциала ОАО «МТУ «Альтаир», АО «ОКБ «Салют» и интегрированных структур госкорпорации», а также «сократит сроки проектирования и ввода систем в эксплуатацию».

О передаче кабмином «Ростеху» ОАО «ОКБ «Салют» и ОАО «МТУ «Альтаир» стало известно 20 января. Как выяснил тогда РБК, решение об этом было принято на правительственном совещании о проекте приватизации 22 декабря прошлого года. Соответствующую инициативу выдвинуло Минкомсвязи, предложение ведомства одобрил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

В самом «Ростехе» РБК тогда уточняли, что подобное присоединение было обусловлено планами корпорации увеличить производство собственной продукции и расширить свое присутствие на перспективных рынках. До этого «Салют» и «Альтаир» находились на балансе Росимущества, а прежде входили в систему Минкомсвязи в ​качестве ФГУПов.

Согласно данным СПАРК выручка «Салюта» на конец 2016 года составляла 132,2 млн руб., чистая прибыль на тот момент оценивалась в 3,37 млн руб. «Альтаир» ​на тот же период заработал 377,29 млн. руб., его чистая прибыль равнялась 3,62 млн руб.