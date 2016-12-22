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Агентство стратегических инициатив займется развитием российской моды
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Агентство стратегических инициатив займется развитием российской моды
Бизнес, 19 авг, 10:00
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Агентство стратегических инициатив займется развитием российской моды
Развитие российского рынка одежды, обуви и аксессуаров станет частью правительственной Национальной технологической инициативы. К 2035 году fashion-рынок должен на 50% быть российским
Александр Шумский (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с Национальной палатой моды разрабатывает «дорожную карту»​ рынка одежды, обуви и аксессуаров — FashionNet. Об этом РБК рассказал президент Национальной палаты моды Александр Шумский и подтвердил представитель АСИ. «Дорожная карта» модной индустрии еще не утверждена, она «находится в высокой степени готовности и может быть представлена на согласование уже в этом году», рассказал РБК представитель АСИ.

FashionNet планируют сделать частью Национальной технологической инициативы (НТИ) — программы мер по «формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году». НТИ утверждена правительством в апреле 2016 года, в программе уже утверждены направления по развитию сегментов персональной медицины (HealthNet), распределенной энергетики (EnergyNet), децентрализованных финансовых систем (FinNet) и другие. За программу отвечает АСИ, ее курирует правительство. В 2018 году на программы НТИ будет выделено около 12,5 млрд руб., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в июле 2017 года. В текущем году объем финансирования составил 8,5 млрд руб.

Сейчас рынок одежды в мире трансформируется и выходит на новый уровень, и «у России есть шанс встроиться в этот процесс», считает Шумский. Согласно концепции «дорожной карты» (есть в распоряжении РБК), перспективными сегментами на этом рынке могут стать «умная» одежда, в которую встраиваются гаджеты, персонифицированное создание продукции или продажа виртуального дизайна, который потребитель сможет использовать для 3D-печати. Сейчас согласно концепции объем глобального рынка технологичной моды составляет около $100 млрд, к 2020 году он составит $300 млрд, а в 2035 году вырастет до $2,8 трлн. При этом объем всего мирового рынка одежды, обуви и аксессуаров к 2035 году составит около $6 трлн, прогнозируют авторы концепции.

При выполнении планов «дорожной карты» доля российских компаний на внутреннем рынке одежды, обуви и аксессуаров должна удвоиться к 2035 году примерно до 50%, рассказывает Шумский. К этому моменту в России уже могут работать 10 тыс. компаний в области моды с оборотом более $1 млн в год каждая, а не менее 30% их продукции будет идти на экспорт, надеется он.

«Дорожная карта» не предполагает поддержки существующих предприятий легкой промышленности со стороны государства, подчеркивает Шумский. Напротив, инициаторы FashionNet хотят привлечь внимание к развитию новых рынков вместо «субсидирования устаревших производств». Согласно концепции, в России уже есть «успешные технологические предприн​иматели с амбициями создать компании-лидеры» на новом рынке моды. Первоочередная цель программы FashionNet — создать в России образовательную систему для выращивания таких предпринимателей и дизайнеров, добавляет Шумский.

Сейчас продавцы одежды в России переживают не лучшие времена, следует из исследования «Прогноз развития рынка одежного ретейла в 2017–2018 годах», подготовленного «РБК Исследования рынков». «Кризис 2015–2016 годов оказался настоящим испытанием для рынка, девальвация рубля на фоне падения доходов населения создала невыносимые условия для развития бизнеса», говорится в исследовании. Объем российского рынка одежды в 2018 году сократился почти на 10% и составил около 1,9 трлн руб. По итогам 2017 года рынок может остановить падение, но рост составит менее 1%, прогнозируют аналитики РБК.

Вряд ли можно ожидать быстрого роста доли российских компаний на рынках одежды и обуви, если сохранятся сегодняшние тенденции, говорит президент Союзлегпрома Андрей Разбродин. В последнее время из-за девальвации подорожали практически все составляющие производства, и российская текстильная продукция становится более дорогостоящей, поясняет он. При этом во втором квартале 2017 года импорт одежды низкого и среднеценового сегмента, напротив, вырос, в основном за счет восточных и южноазиатских стран, рассказывает он. А для предприятий легпрома все еще труднодоступно коммерческое кредитование, добавляет Разбродин.

Но для резкого увеличения доли российских компаний нужны не только новые высокотехнологичные идеи, но и значительное развитие производства, отмечает коммерческий директор сети Baon Анна Сироткина. Восстановление уже началось в последние годы, но протекает медленно — фабрикам не хватает инвестиций и эффективных управленцев, рассказывает она. Отрасль не справится без государственной поддержки: без нее вкладывать в производство не​выгодно, уверена Сироткина.​

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: одежда , АСИ , «дорожная карта»
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