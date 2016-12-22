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Time Warner договорилась со Snapchat о сотрудничестве на $100 млн
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Time Warner договорилась со Snapchat о сотрудничестве на $100 млн
Бизнес, 22:15
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Time Warner договорилась со Snapchat о сотрудничестве на $100 млн
Time Warner в течение двух лет будет поставлять контент для Snapchat. Компания разработает для приложения комедии, драмы, а также другие оригинальные шоу
Логотип Snapchat (Фото: Mike Segar / Reuters)

Time Warner заключила договор со Snap (владелец приложения Snapchat) о сотрудничестве на $100 млн, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей компаний.

В течение двух последующих лет Time Warner разработает для Snapchat до десяти оригинальных шоу в год, в том числе комедии и драмы. Сделка также включает в себя размещение в Snapchat рекламы от партнеров Time Warner — HBO, Warner Bros и Turner.

Доходы от рекламы будут поровну разделены между компаниями. Исполнительный вице-президент корпоративного маркетинга и коммуникаций Time Warner выразил надежду, что сотрудничество поможет привлечь «широкую аудиторию к нашему телевизионному и видеоконтенту».

The Wall Street Journal (WSJ) считает, что эта сделка показывает стремление Snapchat переосмыслить концепцию телевидения для молодого поколения. Главный стратег Snap Имран Хам заявил, что задача компании — привлечь внимание молодой аудитории в возрасте от 18 до 24 лет.

«Обязательства Time Warner — это вотум доверия для молодой компании, которая стремится убедить инвесторов, что их рекламная стратегия будет расти», — пишет газета. Snap разочаровала инвесторов в мае после публикации квартальной отчетности за январь—март этого года. Тогда доходы компании, которые почти полностью состоят из доходов от рекламы, выросли по сравнению с годом ранее, но впоследствии снизились впервые за все время существования компании с 2012 года, сообщает WSJ.

После публикации отчетности за первый квартал 2017 года основатели Snapchat ​Эван Шпигель и Бобби Мерфи потеряли более $1 млрд каждый на падении акций. Чистый убыток Snapchat в первом квартале составил $2,21 млрд, в 2016 году этот показатель был равен $104,6 млн. В компании это объяснили выплатами $2 млрд бонусов по итогам прошедшего IPO.

Выручка Snapchat составила $149,6 млн, тем не менее аналитики WSJ считали, что компании удастся закрыть первые три месяца этого года с показателем выручки $158 млн. В 2016 году выручка мессенджера составила $38,8 млн. ​

Snapchat вышла на IPO в марте этого года. После первых торгов акции владельцев компании выросли на 47%.

Time Warner владеет несколькими крупными американскими компаниями, среди них — CNN, HBO, Time Inc., Warner Bros. Entertainment и др.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: Snapchat , Time Warner , Snap
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