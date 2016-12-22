«Росатом» нашел партнера для строительства АЭС в Турции

«Росатом», который долго искал соинвесторов для строительства атомной электростанции Akkuyu в Турции, наконец определился с партнерами — ими стали три частные турецкие компании. Весь проект оценивается в $22 млрд

Макет АЭС ​Akkuyu (Фото: akkunpp.com)

«Росатом» определил ключевые условия по участию турецких частных компаний в капитале проекта по строительству атомной электростанции Akkuyu в Турции. Соответствующий документ в рамках выставки «Атомэкспо» в Москве подписали гендиректор «Русатом Энерго Интернешнл» Анастасия Зотеева и руководители трех турецких компаний — Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat. Это первая сделка «Росатома» по привлечению в свой проект крупного частного иностранного инвестора, сообщила РБК Зотеева.

Сумму взноса турецких партнеров «Росатом» не раскрывает до подписания соглашения акционеров. Общий объем российских инвестиций в проект строительства АЭС в Турции составит $22 млрд, говорил в мае президент Владимир Путин. Проект Akkyuy включает четыре энергоблока с российскими реакторами, мощность каждого составит 1200 МВт.

Согласно сообщению «Росатома», соглашение с турецкими инвесторами — это также крупнейшая инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, реализуемые за рубежом. «Условия вхождения в капитал должны внести юридически в соглашение акционеров, которое мы планируем подписать к концу года», — сказала Зотеева.

Будущие инвесторы Akkuyu — Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat — это сбытовые и распределительные компании на турецком рынке электроэнергетики, занимающие около 30% оптового рынка республики. Cengiz Holding уже участвует в строительстве гидротехнических сооружений для этой АЭС.

«Росатом» много лет искал инвестора на 49% в проекте. По условиям межправительственного соглашения с Турцией, подписанного в 2010 году, российской стороне должно принадлежать не менее 51% атомной электростанции.

На днях «Росатом» также сообщил о получении лицензии на генерацию электроэнергии Akkuyu сроком на 49 лет. Но начать строительство компания сможет лишь в следующем году, когда получит строительную лицензию.

Cтройку АЭС планировалось завершить к очередным выборам президента Турции в 2019 году, но реализацию проекта тормозили как политические причины, так и законодательные. В ноябре 2015 года ее заморозили после того, как турецкие ВВС сбили российский Су-24 на сирийско-турецкой границе. Тогда Москва ввела экономические санкции в отношении Анкары, которые были отменены спустя полгода. В марте 2017 года российский министр энергетики Александр Новак заявил, что теперь строительство Akkuyu может завершиться до 2023 года, если турецкая сторона вовремя выдаст все необходимые разрешения.